不了不了 阿勒代斯拒绝重返纽卡斯尔

据报道，山姆·阿勒代斯拒绝了前东家纽卡斯尔俱乐部的邀请。

这位64岁的教练曾在2007-08赛季担任过一段很短的时间的主教练，据说他已经与俱乐部进行了第二次接触。

纽卡斯尔老板阿什利认为阿勒代斯是贝尼特斯的理想替代者，因为他现在是自由身。

据《每日邮报》报道，阿勒代斯上周末在与纽卡斯尔高层谈判后得到了这份工作，但据说他拒绝了这个机会。

当阿勒代斯质疑他对球员转会有多大控制权时，人们认为这笔交易遇到了障碍，因为他担心自己在球员的招募策略上几乎没有发言权。

这位前英格兰主帅在2018年5月离开埃弗顿后，已经一年多没有在足球领域工作了。

阿勒代斯是俱乐部在阿什利统治下第一个被解雇的主帅，他在阿什利上任的前八天执掌圣詹姆斯公园。在他被凯文·基冈取代前，他只担任了8个月的主帅。

纽卡斯尔一直在努力保持他们的英超地位，现在面临着下个赛季的生存之战。

据《太阳报》报道，阿勒代斯的好友史蒂夫·布鲁斯周二晚与纽卡斯尔的总经理李·查恩利进行了会谈，看来泰恩赛德俱乐部准备将注意力转向他的密友史蒂夫·布鲁斯。

布鲁斯目前与谢菲尔德星期三队签有合同，纽卡斯尔需要支付100万英镑的赔偿金才能从猫头鹰挖到他。

如果他们选择布鲁斯，这将会引起争议，因为他之前曾执教他们的死敌桑德兰。

据信，查恩利已经亲自挑选了布鲁斯来担任这个角色，并希望这位58岁的主帅能在本周末前上任。