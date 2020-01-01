下赛季留在巴萨 经纪人：科曼已要求库蒂尼奥留队

这位经纪人大鳄证实了自己的客户下赛季将留在巴萨，红蓝军团新帅科曼已向球员通知了这一决定。

库蒂尼奥的经纪人霍拉布钦已经排除了这名前利物浦球星重返英超的可能性，因为在他从拜仁慕尼黑回来后，巴塞罗那希望能够将其留下。

这位巴西国脚在2019-20赛季以租借的形式为德甲和欧冠冠军效力。

在2018年离开安菲尔德前往诺坎普之后，这位28岁的球员来到了德国，不过并没有拿出令人信服的表现。

其他球队

甚至当新的转会窗口打开时，很多球迷和专家都希望巴萨能够永远将其送走。

关于库蒂尼奥的下一站有很多讨论，阿森纳和热刺都希望能够签下这位英超旧人。

不过，在罗纳德·科曼成为巴萨新主帅后，这位南美球星已经回到了巴萨的训练场。

他在巴萨所处的环境发生了翻天覆地的变化，任何有关他转会的问题都将被暂时搁置。

当被talkSPORT问到库蒂尼奥是否希望自己留在巴萨时，霍拉布钦表示：“是的。”

“在拜仁拿到欧冠之后的第二天，科曼就给他打了电话，告诉他，他是自己计划中的球员，希望他能够回到俱乐部。”

“他本应在9月7日回到俱乐部，但实际上他在9月初就已经归队了，因为他不想停下自己的势头和体能，他一直在跟随巴萨进行训练。”

“所有的迹象都表明巴塞罗那已经发生了翻天覆地的变化，他们希望忘掉上赛季，再次出发，库蒂尼奥、登贝莱和格里兹曼，他们都将成为今年球队的一部分。”

在欧冠淘汰赛对阵巴萨的比赛中，库蒂尼奥代表拜仁替补登场，连入两球，彻底粉碎了巴萨对欧冠的梦想。

当问及用进球将母队淘汰出局的问题时，霍拉布钦表示：“好吧，库蒂尼奥有他自己的工作，而他也完成的很完美，而且这也可能是巴塞罗那如此希望他回来的原因。”

库蒂尼奥与巴萨的现有合同将在2023年到期，下个赛季他将继续与梅西携手作战，六次金球奖得主终结了自己的离队留言，将至少在诺坎普效力至明年夏天。