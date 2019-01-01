下树！富力新年第一签 穆萨登贝莱加盟球队

从即日起，这位现役比利时国脚正式加盟广州富力，双方签约3年

广州富力官方：

我俱乐部与球员穆萨-登贝莱就加盟事宜达成一致，从即日起，这位现役比利时国脚正式加盟广州富力，双方签约3年。

穆萨-登贝莱（Mousa Dembélé，粤语：迪比利），1987年7月16日出生于比利时安特卫普，身高1米85，司职中前卫，同时可以胜任前腰和后腰位置。登贝莱足球生涯出道于比尔斯查特青训，2005年仅18岁便登陆荷甲联赛，先后效力于威廉二世和阿尔克马尔，其中在2008-2009赛季率领阿尔克马尔夺得荷甲联赛冠军，他个人也获得联赛最佳球员。在荷甲的五个赛季，他在各项赛事中累计出场183次贡献42个进球和21个助攻。

2010年8月，登贝莱转会英超富勒姆，他凭借出色的身体素质和出众的控球能力，逐渐成为英超联赛中的顶级中场，在为富勒姆效力的两个赛季中，他累计出场75次贡献7个进球和8个助攻。2012年8月，登贝莱加盟英超老牌劲旅托特纳姆热刺，一直效力至2019年1月，在各项赛事中累计出场249次贡献10个进球和12个助攻。

在比利时国家队，登贝莱也有着优异的表现。2006年5月20日，在比利时对阵斯洛伐克的比赛中，未满19岁的登贝莱替补出场，完成了国家队首秀，同年10月，在对阵阿塞拜疆的比赛中，他打进了自己的第一粒国家队进球。登贝莱代表比利时先后出征过2008北京奥运会（4强）、2014巴西世界杯（8强）、2016法国欧洲杯（8强）、2018俄罗斯世界杯（季军）等多项大赛，累计代表国家队出场82场贡献5个进球和4个助攻。

我俱乐部相信，作为世界级球星，登贝莱的加盟必将增强球队的整体实力，我们希望未来他在中国一切顺利，尽快的融入新的团队，帮助球队取得优异成绩。

斯托伊科维奇手下现在拥有了穆萨登贝莱、扎哈维等一众悍将，新赛季富力的进攻手法将更加丰富，我们值得期待。