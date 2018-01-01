下任CEO谁来当 英足总还需另请高明

英格兰足总宣布其现任首席执行官马丁·格伦将会在2018-19赛季结束后离任。

格伦在2015年接任英格兰足总首席执行官的职位，他在任期内通过了大量的新变化，其中包括为英超首次引入冬歇期，这项措施将会在下个赛季开始实行。

英足总的官网中说道：“我们今天宣布马丁·格伦已经辞去他的CEO职位，他将留任至2018-19赛季结束。在贡献良多之后，他选择了在赛季后离开。我们非常感谢马丁所作的所有贡献，他为继任者留下了深厚的根基。”

在格伦治下，英格兰在1990年以来首次打入世界杯半决赛，而英格兰女足在2015年则达成相同的成就。与此同时，U17和U20国家队获得了他们所在年龄段的世界杯冠军，而U19国家队则获得了该年龄段的欧洲杯冠军。

他在阿勒代斯以及马克·桑普森的争议事件上处理果断，这两人分别在2015年和2017年因为场外事件而被解雇。他带领英足总在足球领域内增添了多样性。

在他个人的声明中，格伦对他在这四年里所完成的一切感到自豪，能够获得促进改变的机会对他而言是一个巨大的荣誉和褒奖。

“当我接任足总CEO时，我面临的挑战是提高组织的效率和确保经济的稳定。”格伦说道。

“当我加入时，我也坚信英格兰在大赛中的表现能够且应该有所提高，上百万踢球的人应该有着更美好的体验。”

“各支英格兰队的成功会令我带着成就感骄傲地离开。我对我们在圣乔治公园所建立的一切感到自信，这是一个能保证球队再创辉煌的世界级训练中心。在此基础上，我希望英足总能够通过促进更多优质球员进入一线队而取得突破。”

“能够管理英足总是一个巨大的荣誉和褒奖。多亏了在这里工作的每个人我才能完成这些力所能及的事情。我想借此机会感谢所有为国家队尽忠职守的同事。”

“足球在社会中的角色远远不止于比赛本身，并且不可否认地在许多层面上令我们更加富足，无论是男男女女的巨大参与度，还是我们这项职业运动风靡全球的吸引力。能够参与到这项美妙的运动中是我的荣幸。”

英足总据称早在三月就已经开始寻找接任者，他们希望继任者能够尽快上台主持大局。