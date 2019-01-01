下一站美利坚？德罗西或加盟小贝大联盟新军

在离开罗马后，德罗西并不会停下脚步，他可能会加盟贝克汉姆组建的美国职业大联盟新军迈阿密国际。

曼联、英格兰传奇贝克汉姆近期一直在筹建完善自己的迈阿密国际足球俱乐部，以为下赛季美国职业足球大联盟处子秀做准备。

在这种情况下，贝克汉姆势必要为俱乐部引进一批经验丰富的大牌球员，而根据TNT Sports记者Martín Costa最新报道，曾跟随意大利赢得世界杯冠军并担任过罗马队长、队副的德罗西可能会是英格兰球星的选择目标。

不过迈阿密国际想要签下德罗西并不容易，这位实力、经验兼备的老将目前已经成为了转会市场上的香饽饽，不少球队都为他提出了报价，其中就包括同为美国职业大联盟球队的纽约城。

除了美国球队，阿根廷豪门博卡青年已向德罗西抛出了橄榄枝，他们的体育总监布尔迪索在接受福克斯体育采访时表示德罗西是自己的好友，双方经常交流，意大利传奇一直以来都流露出想要前往“巧克力盒”踢球的意愿。

其实早在去年9月中旬，够力足球意大利站就曾指出德罗西本人除了排斥加盟其他意甲俱乐部之外，并不介意前往美国、阿根廷等地踢球，他甚至表示：“在离开罗马后，我可能会去美国再踢两年，我确实想要去那里体验一下，作为一名足球运动员。但同样的是，我也想以球迷或球员的身份去博卡青年的看台和球场上体验一下。”