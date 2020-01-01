下一站紫百合？佛罗伦萨体育总监承认有意蒂亚戈·席尔瓦

这位巴黎圣日耳曼中卫与俱乐部的合同即将到期，而意甲劲旅佛罗伦萨的高层已经证实俱乐部对他感兴趣。

佛罗伦萨体育总监乔·巴隆证实，在这位经验丰富的巴西后卫确认将在赛季结束后离开法甲冠军巴黎圣日耳曼之后，紫百合确实对签下这位前AC米兰球星。

这位经验丰富的巴西中后卫即将结束自己在王子公园球场的职业生涯，在2012年离开AC米兰之后，他已经为巴黎圣日耳曼效力了8个赛季。

巴黎圣日耳曼总监莱昂纳多本月早些时候证实，这位35岁的中卫将和卡瓦尼一样，在赛季结束后离开球队。

其他球队

佛罗伦萨上赛季战绩惨淡，一度接近掉入降级区。不过在本赛季，通过引进拜仁慕尼黑和法国老将里贝里，他们在本赛季巩固了自己的排名，不过依旧无法避免球队处于积分榜下半部。

佛罗伦萨体育总监乔·巴隆承认蒂亚戈·席尔瓦是一位顶级球员，确实也是俱乐部2020-21赛季的潜在引援目标，不过他也强调，俱乐部对所有那些顶级球员都充满兴趣。

“他只是报纸上猜测的众多名字中的一个，”他告诉意大利天空体育。“我们每天都在工作，就是要考察摆在我们桌子上的各种名字。”

“但现在我们有很多比赛要踢，之后才会看看能从转会市场带来些什么。蒂亚戈·席尔瓦是一位非常知名的高水平球员，不过目前我们之间的关系就是这样而已。”

在巴黎圣日耳曼近十年的职业生涯中，席尔瓦每个赛季都至少赢得一项国内赛事的冠军头衔，其中包括七次法甲联赛冠军、四次法国杯冠军、五次法国联赛杯冠军以及七次法国超级杯冠军。

在此期间，蒂亚戈·席尔瓦还跟随巴西队在国际上取得了更大的成功，赢得了2013年联合会杯和2019年美洲杯冠军，并连续两届入选2014年和2018年世界杯最佳十一人。

然而，到目前为止，他并不能帮助巴黎圣日耳曼打破在欧冠这项赛事中的僵局，在他效力期间，巴黎圣日耳曼最多只欧冠进入了四分之一决赛。