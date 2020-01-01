下一站巴黎？卡福：梅西内马尔和姆巴佩的组合无人能敌

这位巴西传奇认为如果梅西加盟巴黎圣日尔曼，那么他将与内马尔和姆巴佩组成几乎不可战胜的组合。

梅西和内马尔、姆巴佩的联手将使巴黎圣日耳曼成为一支“几乎不可战胜的球队”，巴西传奇边后卫卡福这样表示。

在本赛季结束后，梅西在巴塞罗那的未来仍不明朗，这位阿根廷国脚曾在上一个转会期试图离开诺坎普球场，不过由于不愿与俱乐部对簿公堂，最终他通过够力足球的专访宣布将在巴塞罗那再呆一年。

而曼城则一直与这位六次金球奖得主的转会密切相关，如果这笔交易能够达成，将让梅西和前巴萨主帅瓜迪奥拉在英格兰重聚。

其他球队

不过目前巴黎圣日尔曼也成为了阿根廷巨星的热门目的地，他们的头号球星内马尔在球队战胜曼联后表示，他想再次与梅西并肩作战，并补充道:“明年，我们必须一起踢球，这是肯定的。”

此前有传闻称前巴萨前锋内马尔可能会选择重新回到诺坎普，不过在近日接受采访时，他却宣称自己在法国首都“非常开心”。除此之外，法甲冠军目前正在积极与内马尔和他的队友姆巴佩就新合同进行谈判。

巴西传奇卡福相信如果梅西加盟巴黎圣日尔曼，这位被他视为现象级球星的人成为首都豪门的一员，那么巴黎圣日尔曼将成为一支难以被击败的球队。

“如果梅西加盟巴黎圣日尔曼，这将是惊人的。”卡福告诉媒体。“我肯定不想和他们进行比赛。与梅西、姆巴佩和内马尔对抗的比赛肯定不会很顺利。”

“这将是一个非常强大的三叉戟。显然，我不知道梅西是否会加盟巴黎圣日耳曼，不过这是目前流传最广的传闻。”

“但如果梅西真的加入巴黎圣日尔曼，成为了姆巴佩和内马尔的锋线搭档，巴黎圣日耳曼将给很多俱乐部带来很多问题，他们绝对会成为世界上最值得被打败的球队。”

“梅西是一位现象级球员，他踢出了足球是世界上最美丽的足球。再加上内马尔和姆巴佩的天赋，这将造就一支几乎不可战胜的球队。”

上个赛季，巴黎圣日耳曼在里斯本的欧冠决赛中以0-1输给了拜仁慕尼黑，与梦寐以求的冠军奖杯擦肩而过。

内马尔在周三5-1大胜伊斯坦布尔巴萨克希尔的比赛中上演帽子戏法，帮助球队锁定了H组第一，托马斯·图赫尔的球队再次进入欧冠淘汰赛阶段——他们将成为16强抽签的种子球队。

卡福希望同胞内马尔这次能走得更远，虽然这位巴黎圣日耳曼的前锋之前也举起过欧冠奖杯，但2015年取得成功时他还是巴萨的一员，而梅西则是当时的焦点人物。

当被问及内马尔能否捧起本赛季的欧冠奖杯时，前罗马和AC米兰后卫卡福回答道:“我们希望如此，我也希望如此。尤其是我们这些了解内马尔潜力的巴西人。我们也知道内马尔能为巴黎圣日耳曼和巴西国家队做些什么。”

“我们知道他想赢得欧冠，我们知道他需要作为主力赢得欧冠联赛。”

“巴黎圣日耳曼的球队创造了这样一种氛围，内马尔认为如果巴黎圣日耳曼想要赢得冠军联赛，那么他必须是最重要的一员。”

“我认为巴黎圣日耳曼不会放过这个机会，他们会竭尽全力让巴黎圣日耳曼和内马尔在一起赢得欧冠联赛。”

和卡福的观点不同，阿森纳传奇主帅温格日前在接受Europe 1采访时认为，巴黎圣日尔曼对待引进梅西一事必须慎之又慎，因为这有可能打破整个俱乐部的平衡。

“梅西是世界上最好的两位球员之一，如果巴黎圣日尔曼引进梅西，可能会让俱乐部的平衡性出现问题，不仅仅是技术方面，还有财政方面。在这样一家豪门，你能够在引进梅西之后保持平衡吗？我不确定。”