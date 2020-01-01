下一站安菲尔德？维尔纳：与利物浦的传闻让我很自豪

根据够力足球德国站的报道，这位德国前锋目前在利物浦特的引援名单之上。而他本人也对这一传闻表达了自豪之情。

RB莱比锡球星蒂莫·维尔纳对自己与英超领头羊利物浦的转会传闻感到“自豪”，但他认为自己必须继续提高才能赢得与红军其他攻击手并肩作战的资格。

23岁的莱比锡射手在今天凌晨欧冠十六强淘汰赛首回合的比赛中打入了决定性一球，帮助 1比0击败了强敌热刺，延续了此前自己的强力表现。

维尔纳目前已经在欧洲冠军联赛中打入4球，与此同时还在22场联赛打入了20粒德甲进球。

其他球队

自2016年从斯图加特转会至莱比锡之后。这位德国前锋在过去的四个赛季中，均在德甲收获了两位数的进球。

随着他继续在欧冠赛场上闪耀，维尔纳不可避免地与一些欧洲豪门之间产生了转会传闻，其中就包括利物浦，他对此表示自己有些受宠若惊。

在这场欧冠比赛后，维尔纳在接受媒体采访时表示：“利物浦是目前世界上最好的球队，当我被外界和他们联系在一起时，我感到非常自豪。”

“话虽如此，这确实是一种荣耀，但我知道利物浦有很多优秀的球员，我必须提高自己，学习更多东西。以达到他们的水平。”

维尔纳与RB莱比锡的现有合同将在2023年到期。这意味着无论是安菲尔德还是其他任何俱乐部想要得到他都必须支付巨额转会费。

不过就如今而言，这位德国前锋仍然专注于RB莱比锡，这家德甲劲旅将在下个月坐镇主场迎战热刺，他们希望自己能够挺进欧冠四分之一决赛。

在第一回合的比赛中，德国劲旅的表现令人印象深刻，最终以1球的优势赢下了比赛，但维尔纳也承认帮助球队晋级的工作目前还远未完成。

他表示：“这就是欧冠的问题，当你赢得首回合的比赛后。你在第二回合的90分钟内还有很多工作要做，至少在RB莱比锡与热刺的比赛中是这样的。”

“热刺是一直优秀的球队，他们去年在欧冠赛场上的表现可以激发他们重返赛场，努力晋级的决心，我们必须做到像今天一样的表现。”

目前排名联赛第二名的RB莱比锡将在下周六的德甲赛场上面对劲敌沙尔克04，他们与领头羊兼卫冕冠军拜仁慕尼黑仅差1分。