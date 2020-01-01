下一站圣保罗球场？巴洛特利承认乐意为那不勒斯效力

这名布雷西亚前锋已经讨论了转会到圣保罗球场的可能性。

布雷西亚前锋马里奥·巴洛特利透露自己很乐意为意甲劲旅那不勒斯效力。

巴洛特利在去年8月加入了自己的家乡球队布雷西亚，但在此之前，他也曾被媒体与那不勒斯联系在一起。

这位前AC米兰、国际米兰和利物浦前锋表示自己曾试图加盟那不勒斯，并暗示历史是现在，自己依旧希望转会到圣保罗球场。

其他球队

“我尝试过加盟那不勒斯，”巴洛特利在周一的Instagram直播聊天中告诉法比奥·卡纳瓦罗。

“我在那不勒斯会过得很愉快，我会让我的女儿成为一名死忠球迷，他支持那不勒斯。过去我会对她唱：‘布雷西亚，布雷西亚’，但她依旧支持那不勒斯。当我带他去圣保罗球场的时候，她会很高兴，她被那种气氛催眠了。”

“在圣保罗球场踢球总是一种很好的感觉，尽管在我看来最美丽的球场是圣西罗。”

巴洛特利本赛季在意甲19场比赛中打进了5球，不过由于新冠疫情的蔓延，目前意大利的足球赛事已经进入了停摆阶段。

现年29岁、36次入选意大利国家队的巴洛特利上一次为国家队效力是在2018年。

“我和曼奇尼有着特殊的关系，”他表示。

“如果他现在没有排除我入选国家队的可能会让我很高兴，因为我知道如果他选择征召我，那他就不会让我坐在板凳席上。”

“他选择征召那些配得上入选国家队的球员是正确的，等到我的表现足以得到征召后，我就会出现在那里，和其他人一起为国效力。”

曼奇尼相信巴洛特利有能力重返国家队，但他需要在布雷西亚表现得更好，自己争取得到征召的机会。

“巴洛特利是目前意甲最好的球员之一，但这还不够，”曼奇尼本月早些时候告诉天空体育。

“他必须付出更多，在布雷西亚，他表现得很一般，但他也知道这一点。我们希望他能恢复100%状态，就像2012年他在普兰德利手下那样。”

除了谈到那不勒斯和国家队，巴洛特利还谈到了效力国米时与伊布的一些故事。

“我记得我还很年轻时，有一次我看着他，他告诉我，我永远也不可能进入一线队，不能为国米效力，他认为我不够出色。不过之后他又跑去劝说拉伊奥拉签下我，因为我比他更出色。”

巴洛特利曾在2016年夏天自由转会加盟了法甲劲旅尼斯，并在时任主帅法夫尔手下表现出了极高水平，但在维埃拉成为执掌球队后，他却陷入了低迷，只得离开安联里维埃拉球场，加盟了马赛。

“法夫尔是一位另类的主教练，很优秀的同时还是一位好人，我和他在尼斯合作的两年很愉快。不过在维埃拉来了之后，他有一些自己的想法，我就没法在球场上舒服得踢球了。”

“我不是梅罗两人，所以我无权向球队提出任何要求。不过，如果你想让我帮助球队，那你就需要把我安排在合适的位置上。”

由于新型冠状病毒疫情的爆发，目前意甲联赛已经被无限期推迟。在停赛之前，布雷西亚在意甲排名倒数第一，降级几乎不可避免，而根据合同中的特殊规定，“小燕子”可以与他无条件解约，毕竟届时他们可能无法负担得起马里奥200万欧元的年薪。

在这次视频聊天期间，身为广州恒大主帅的卡纳瓦罗曾邀请巴洛特利前来中超继续自己的职业生涯，但被“巴神”笑着拒绝了。