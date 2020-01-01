下一站何处？曼联、阿森纳密切关注狼队神锋

这位高效的狼队前锋依旧是转会市场上的香饽饽，阿森纳和曼联等队将在今夏展开激烈争夺。

劳尔·希门尼斯继续是曼联与阿森纳等追求者希望得到的顶级前锋，这位狼队射手可能会在今夏以极高的转会费改换门庭。

墨西哥国脚在2019-20赛季表现非常出色，目前他已经将自己的进球数量提高到了24粒，并没有表现出任何“生锈”的迹象，尽管英超因为新型冠状病毒疫情被迫停赛3个月。

希门尼斯的出色发挥让狼队保留了联赛争四的可能性，与此同时，他们还有机会冲击本赛季的欧联杯冠军。

其他球队

事实证明，狼队花费3800万欧元从本菲卡引进希门尼斯的决定是完全合理的，他在代表球队出战的91场比赛中，贡献了41粒进球，这样的高效率让墨西哥人赢得了大量的关注。而根据媒体的报道，有多家英超和西班牙豪门都在考虑引进他。

希门尼斯并不排斥离开狼队，在之前的采访中他也承认自己很难拒绝任何来自巴塞罗那或皇家马德里的兴趣。除此之外，他还对其他英超豪门对他的兴趣表示了自豪之情，而现在他的身价已经飙升到了9000万英镑。

希门尼斯现在很享受这种被万众瞩目的感觉，当接受Telemundo采访时，他并没有明确自己的未来。

“首先，我想强调的是，我很高兴能够和狼队在一起。在我看来，我们从我加盟之后的第一刻起就建立了不可思议的联系。”

“我对这些传闻并不陌生，每天都有新的绯闻球队出现，每天都有新的报价，我已经记不清自己看到了多少。”

“当他们在讨论我的时候，我会很高兴，但我要做的就是继续在狼队竭尽全力。”

希门内斯在上一场对阵阿斯顿维拉的比赛中没有进球，但是他在比赛重新开始后已经收获了两个进球，帮助努诺的球队在英超积分榜上上升到了第五位——与第四名的切尔西仅差3分。