下一个被解雇？穆帅期待一波连胜挽救帅位

曼联在英超第17轮中客场1比3不敌利物浦，输掉双红会后，主帅穆里尼奥的球队与前四球队的积分差距再次拉大，葡萄牙人遭遇空前下课危机。不过英格兰媒体《邮报》分析，穆里尼奥仍然期待曼联在繁忙的圣诞赛程迎来一波连胜，挽救帅位。

曼联即将迎来繁忙的圣诞赛程，主帅穆里尼奥期待带领球队取得一波连胜，挽救自己在老特拉福德的执教生涯。

曼联在安菲尔德1比3不敌死敌利物浦，主帅穆里尼奥的帅位再次出现危机。2018-19赛季开始至今，曼联已经创下俱乐部在顶级联赛28年以来的最差开局战绩。

穆里尼奥的球队将在圣诞期间先后对阵卡迪夫城、哈德斯菲尔德、伯恩茅斯和纽卡斯尔，就球队实力而言，曼联有希望全部赢下这四场比赛，而这一波连胜也有可能挽救55岁的葡萄牙人的帅位。

据各大博彩网站显示，穆里尼奥被认为是英超最有可能遭到解雇的下一位教练。

齐达内和波切蒂诺则被认为是最有可能在明年夏天前往老特拉福德执教曼联的教练人选，而目前的助理教练卡里克则有可能在赛季结束之前担任临时主帅。

《邮报》还表示，如果曼联在此时解雇穆里尼奥，俱乐部需要支付2250万英镑的工资赔偿，如果他继续带领球队，即使在赛季结束时无法将球队带入欧冠区，仍能拿到高达1800万英镑的解约金。

曼联球员在安菲尔德球场悻悻而归后得到了一天假期，更衣室的气氛空前低落。不过穆里尼奥下课已经不再成为一个议题，外界普遍认为他的离开只是时间问题，而球员们对此事似乎也心知肚明。

英格兰当地时间周一消息，曼联已经激活马夏尔合约中延长一年的条款，他和德赫亚一样都没有同意俱乐部提供的长期合约，或许这些核心球员都在观望穆里尼奥在曼联的未来，在主帅位置有进一步明确的消息之前，他们都不愿意将未来锁定在老特拉福德。