上演大四喜 C罗享受这一刻

这位前锋坚持认为球队才是最重要的，尽管他的个人记录有所增加。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在周二的欧洲杯预选赛中上演大四喜，带领葡萄牙5-1大胜立陶宛，他表示“享受这一刻”。

C罗超过了爱尔兰传奇罗比·基恩，成为欧洲杯预选赛中进球最多的球员。他的国家队进球数达到93个，进一步巩固了他作为欧洲历史上头号射手的地位，比传奇巨星普斯卡什多出9个。

这也是C罗为葡萄牙国家队上演的第八个国际帽子戏法。

尽管取得了个人的成就，但C罗表示，他只是为自己的球队感到高兴。

“我踢得很开心，但球队也做得很好。”这位34岁的球员告诉记者：“我很高兴也很享受这一刻，不是因为我进球了，而是因为我们近年来的水平。继续帮助国家队是我的责任。”

在连续战胜塞尔维亚和立陶宛之后，葡萄牙在本周取得了两场急需的胜利。

C罗认为葡萄牙正接近明年欧洲杯的席位。目前他们在少赛一场的情况下排名小组第二。

“最艰难的事情是在塞尔维亚取得胜利，在这里继续取得胜利很重要。”这位前锋补充道：“我们更接近了，我们有两场比赛——一场主场，一场客场——我认为如果我们赢得其中一场比赛就足够了。”

费尔南多·桑托斯的球队的下一站是10月11日在里斯本主场迎战卢森堡，三天后他将前往基辅挑战乌克兰。