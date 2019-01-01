上岗不易 佐拉不满被切尔西辞退

蓝军传奇佐拉在幕后的工作受到忽视，他承认他现在面临着一个很难找到工作的挑战。

即将离任的切尔西助理教练佐拉承认，他对自己离开的时间感到失望，因为他的前队友兰帕德将在斯坦福桥执教。

兰帕德在执教德比郡一年之后，于周四被确认为毛里齐奥·萨里的接班人。

在他的发言中，这位前英格兰国脚确认佐拉不会成为他的一部分，而是相信乔迪·莫里斯和克里斯·琼斯会在接下来的赛季中帮助他。

佐拉在萨里的领导下回到了西伦敦，现在必须寻找新的工作，他承认，由于推迟透露他的离职，这一任务并没有变得更容易。

“我发现得很晚，其他球队的主教练位置都已经安排好了。”意大利人在周四对太阳报解释说：“不管怎样，这对我来说是件小事。这对我的事业很重要。在顶级俱乐部和顶级教练一起工作对我很有好处。我以前是主教练，我的主要目标是回到那个位置。但是为毛里齐奥和切尔西工作是一个很好的机会。”

尽管如此，佐拉坚持说他和蓝军之间并没有敌意，他希望他们和兰帕德未来一切顺利。

“这是出色的一年，这是毫无疑问的。”他补充说：”不幸的是，这未能延续。重要的是这是一个出色的一年，我已经成为了一支获胜球队的一员。我想借此机会向所有的球员、教练组人员、所有的支持者和俱乐部表示感谢，感谢你们让我们度过了美好的一年。切尔西在我心中，我为俱乐部取得这么大的成就感到骄傲。最重要的是我想继续我的未来。我想留在英国。我只能等待，看看现在会发生什么。”

作为斯坦福桥的传奇球员，佐拉在坐上教练席后的表现并没有那么令人印象深刻。

佐拉在意大利U21队开始了他的教练生涯，他在西汉姆、沃特福德、阿尔阿拉比和伯明翰城都有过一段时间的执教生涯，尽管他作为萨里的副手捧起了欧联杯冠军奖杯，但他仍然在等待他作为主教练的第一个奖杯。