上位良机 罗马尼奥利准备好在国家队替代基耶利尼

这名尤文图斯后卫不太可能在2020年欧洲杯预选赛中再次出场，但是米兰后卫罗马尼奥利希望能够取代他。

阿莱西奥·罗马尼奥利认为自己已经准备好为意大利国家队出场，以取代受伤的基耶利尼。

基耶利尼上周遭遇前十字韧带断裂，这使得他在接下来的几个月里不能参加俱乐部和国家队的比赛。

周四，在2020年欧洲杯预选赛中，罗伯托·曼奇尼的球队以3-1战胜亚美尼亚队，罗马尼奥利和博努奇搭档意大利中卫。

罗马尼奥利已经为意大利国家队出场10次，他于2016年首次代表意大利国家队出场。

这名后卫近年来一直是AC米兰的中坚力量，在过去的四个赛季为俱乐部出场152次。

由于基耶利尼在前十字韧带受伤后将缺席本赛季的大部分比赛，罗马尼奥利有望成为曼奇尼的正选中卫。

“我们必须不断提高，在需要的时候做好准备。”罗马尼奥利告诉Rai体育：“基耶利尼是一个了不起的球员，一个优秀的人。他在国家队对我帮助很大，我，或者接替他的人，将尽最大努力弥补他的缺阵影响。”

意大利在周四的大部分比赛中都很吃力，他们在比赛末段才逆转比分，曼奇尼承认他的球队远不是最好的。

“我不知道这是不是我们最差的表现。这是困难的，因为简单的比赛是不存在的。”曼奇尼告诉Rai体育：“我们开局不太好，丢了一个球，但在半场结束前我们本可以扭转局面。在某种程度上，（对方的）红牌对我们不利，因为亚美尼亚只专注于10人防守，不给任何空间。事实是亚美尼亚人的身体比我们强，而且他们的赛季已经过半。我们做了我们需要做的，我们需要做得更多，但我们正在努力。”