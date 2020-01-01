上任仅10周 克林斯曼辞去柏林赫塔主教练一职

这位世界杯冠军去年11月才刚刚在柏林接过帅印，但现在已经离开了教练席，回到了董事会。

德国柏林赫塔足球俱乐部主教练于尔根•克林斯曼在上任仅10周后就辞去了这一职位了。

这位前拜仁慕尼黑队和美国队的主教练于2019年11月才接管了首都俱乐部，当时他的任务是带领赫塔远离降级的危险。

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克林斯曼相信，在这方面已经取得了积极的进展，但是他说，他不能指望上级的全力支持。

考虑到这一点，这位世界杯冠军决定离开他在教练席上的位置，回到董事会会议室里。

这位55岁的教练在他的个人Facebook账户上发表声明说:“首先，我想对柏林赫塔所有的球员、球迷和工作人员表示感谢，感谢他们在过去10周里给予的支持和帮助。”

“这对我来说是非常激动人心的一段时间，也带来了很多有趣的挑战。俱乐部和城市在我心中变得更加强大。

“11月底，我们满足了俱乐部领导层的愿望，组建了一支非常有能力的队伍，并在困难时期提供了帮助。”

“我们在相对较短的时间内取得了进步，这要感谢许多人在一系列艰难比赛期间的支持——我们现在离降级有6分的距离。”

“我坚信赫塔将实现他们的目标并保持他们的地位。”

“然而，作为主教练，我需要每个人的信任，而这并没有实现。”

“特别是在保级战中，团结、凝聚和专注是最重要的因素。如果没有得到保证，我就不能充分发挥我作为一名教练的潜力，也就不能履行我的职责。”

“这就是为什么我经过深思熟虑后得出结论，我应该离开赫塔主教练的位置，回到我最初长期担任的监事会成员的位置。”

“在这段时间里，俱乐部的支持者、球员和员工在我心中占据了一定的地位，这就是为什么我将继续为赫塔做我的一切。”

“我仍然期待在城市和球场的邂逅。”

前托特纳姆和摩纳哥前锋克林斯曼在赫塔执教期间只监督了10场比赛，其中三胜三平四负。