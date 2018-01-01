上任两连胜 索帅期待桑切斯尽快复出上场

这名智利队球员已经缺席了一个月的比赛，但是他可能会在周末复出。

在曼联主场老特拉福德首尝胜绩后，红魔主帅索尔斯克亚希望桑切斯能在重新回到球队，参加下一场比赛。

智利球员上一次代表曼联出场是在11月24日，上个月由于腿筋受伤，他一直在场边休息。

但是在回国修养了一段时间后，桑切斯自受伤以后首次回到老特拉福德，并观看了索尔斯克亚带队3:1大胜哈德斯菲尔德。

当被问及这位在2018年穆里尼奥执教时期苦苦挣扎的球员时，挪威人承认他很乐意看到他上场。

“希望有卢卡库、桑切斯和马夏尔这三人的组合——这并不是一个糟糕的三人组合。”他告诉记者。

“所以在比赛接近尾声时，如果你2:0领先，3:0领先，如果你能让球员跟上节奏，那么当你在主场取得3分时，情况就会有所不同。”

“如果你知道你有三个小伙子等着上场，那就太棒了。”

周三，博格巴的两粒进球和马蒂奇的一粒进球确保了红魔在老特拉福德球场的胜利。

这场胜利并不像上周5:1大胜加迪夫城那样轻松，而就在博格巴的第一粒进球帮助曼联2:0领先的三分钟之前，门将德赫亚不得不做出一次惊人扑救，阻止洛朗·德普瓦特雷(Laurent Depoitre)的射门。

索尔斯克亚承认这是来自西班牙国门的精彩表演。

“大卫的救球对我们来说是个关键时刻。”他补充道，“每一支球队，不管你是主场还是客场，都会有机会，因为每一支英超球队都有实力。那次救球一定是我见过的最好的之一，也可能就是最好的。”

索尔斯科亚还承认，他的球队在下半场开场时并没有达到最好的状态，虽然他们在前45分钟占据了优势。

“结果很好。我们启动地相当缓慢。我们有太多次一脚触球式的传球，但没有创造太多的机会。”他说。

“当我们进了第一个球，我想我们稳定下来了，我们传球的节奏更快了。半场前有一段时间你会想，‘我们会在这里拿下第二场比赛，然后结束比赛’。然后，下半时，前七八分钟，我想我们打得很艰难。”

哈德斯菲尔德主教练大卫·瓦格纳很沮丧，他的球队没有在乔根森第88分钟的安慰进球之前创造更多的机会。

“我不确定这是否是一个应得的失败。”他告诉《BBC体育》，“我们踢得很好。我们有过一次绝好的机会，半场前又一次。”

“下半场，我们有了更多难以置信的机会。我不知道我们具体有过多少个机会。这是我们的问题。今天我们再次遇到了这样的问题。”

“球员们打得很好。我很高兴他们在上周输掉比赛后表现出了我们的最佳状态。

“这是一个非常好的表现，但是我们输了比赛。他们有世界级的球员。博格巴的进球是世界级的，德赫亚的扑救也是世界级的。”

“我们想和他们踢足球，和他们好好打一场比赛，这就是球员们所做的。如果我们能更冷静一些，我们就可以从比赛中得到一些东西。”