三连胜后遇挫折 索尔斯克亚：曼联又退了一步

红魔最近的进展在周六被破坏了，他们输给了一个攻击力疲软的对手。

索尔斯克亚看到了曼联最近的良好状态在伯恩茅斯停滞，并承认他的球队在0-1失利后“后退了一步”。

曼联此前已在各项赛事取得三连胜。然而，他们似乎从来没有想过要把这段连胜延长，因为曼联青训学院的毕业生约书亚·金在中场休息前打进了全场唯一的进球。

这场失利让索尔斯克亚的球队在11场英超联赛中仅得到13分，这是他们自1986-87赛季以来的最差开局。

“当你输球的时候你总是很沮丧，考虑到我们的状态，我们希望拿下三分。”索尔斯克亚告诉BBC体育：“今天对我们来说是后退了一步，但我们需要摆脱它，再次前进。我们没能利用好开局，一个神奇时刻为他们赢得了比赛，有时你只能举起手说，‘干得好’。”

伯恩茅斯此前已经有358分钟没有进球，直到约书亚·金的破门得分。事实证明，这个进球足以让他们赢得胜利，在前八场都有丢球后，樱桃最近三场比赛连续保持零封。

“我们知道我们可以进球，但在过去，我们的问题是要保持零失球。”金告诉英国BT体育：“当你得到进球时，零封就开始来了。我们已经三场比赛没有失球了。在接下来的几场比赛中，我们希望为进球努力，今天我们做到了。”

周六的输球使得红魔在英超联赛中排名第十，而伯恩茅斯上升到第七。