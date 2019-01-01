三进宫即将达成 名记爆料卡塞雷斯已与尤文达成协议

由于贝纳蒂亚已决心离开球队，尤文图斯正在努力寻找他的替代者，球队旧将卡塞雷斯极有可能完成三进宫。

根据意大利天空体育转会专家迪马济奥的报道，拉齐奥后防老将马丁·卡塞雷斯即将三进宫回归尤文图斯。

由于无法得到满意的出场机会，尤文后防大将贝纳蒂亚有意在一月份离开球队，正因如此，斑马军团才希望迎来迎回旧将卡塞雷斯。

尤文球迷对这位乌拉圭国脚并不陌生，他曾先后在2009-10以及2011-2016年代表老妇人披挂上阵。两度加盟斑马军团期间，卡塞雷斯总共为尤文在各项赛事中出场110次，其中联赛62次，贡献7粒进球和6次助攻，跟随球队完成了联赛五连冠的壮举。

现年31岁的卡塞雷斯目前效力于另一只意甲劲旅——拉齐奥，不过在小因扎吉手下，本赛季的卡塞雷斯并非球队的常规主力，只在意甲和欧联杯中出场过8次，表现并不出色。

由于只是寻找一位合格的替补中卫，尤文图斯更希望引进一位经验丰富、熟悉意甲的球员，在这种情况下看上合同仅剩半年、成本低廉的卡塞雷斯并不奇怪。

除了尤文，日本J联赛的神户胜利船也对卡塞雷斯表现出了一定的兴趣，不过据悉球员本人已经与斑马军团就回归一事达成了协议。

如果这件事出现转变，尤文还有一些替代人选，泽尼特的伊万诺维奇、费内巴切的斯科特尔以及帕尔马的布鲁诺·阿尔维斯都有可能降临都灵安联球场。