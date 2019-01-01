三狮还在等什么？英超射手王仍在等待国家队召唤

尽管已经穿上过三狮军团的球衣，这位英超联赛的射手王仍然为他父母的祖国敞开了大门。

切尔西前锋、目前英超射手榜第一的塔米·亚伯拉罕为尼日利亚国家队敞开了大门，这让英格兰对他的未来感到不安。

加雷斯·索斯盖特将为失去2017年11月征召过的球员而感到担忧，但他仍然只打过友谊赛，这让亚伯拉罕可以选择更换国家队的效忠对象。

21岁的他出生在伦敦，但他有资格通过父亲的血统进入非洲雄鹰。英超联赛的头号射手在5-2战胜狼队的比赛中上演帽子戏法，成为各大报纸的头条新闻。

“是的，我听说了。但我还没有完全关注这件事。”亚伯拉罕在莫利纽球场说：“我认为时机总会到来的。现在要把注意力集中在切尔西身上，希望能够进球并取得胜利。我们永远不会知道未来。你永远不能说永远，不知道什么会先来到。我必须把全部注意力放在切尔西身上。对我和伙伴们来说，今天过得很愉快。来这里从来就不容易。我们踢得很好，谢天谢地，我进了三个球，我们得到了3分。”

亚伯拉罕是切尔西历史上最年轻的帽子戏法球员。然而，这位土生土长的球星在蓝军接受了2500万英镑(3100万美元)的报价后，他在一月份差点转会到狼队。

亚伯拉罕对狼队表现出的兴趣表示感谢，但他很高兴自己能留在西伦敦，看到新教练兰帕德给他一个机会。

“像狼队这样的球队是一支优秀的球队，我总是很荣幸听到这个消息。”亚伯拉罕补充说：“我的梦想是永远在切尔西，在切尔西踢球，现在我正在实现我的梦想。我总是一个相信自己的球员。在对利物浦的比赛之后，我经历了一段艰难的时期。我一直相信我会度过难关，克服困难。伙伴们一直在那里支持我，创造了很多机会。只是我在正确的时间出现在正确的地点。我很高兴能为我从小热爱的球队进球，也一直想为之效力。这是一种奇妙的感觉。我只需要继续下去，希望我们也能继续赢球。这是最重要的。”

在展示了他有能力在英超进球后，亚伯拉罕渴望在他职业生涯中第一次在欧冠进球。

“这是（在欧洲进球）下一个目标。我们要从这场比赛中走出来。”亚伯拉罕总结道：“我们得到了分数。我们还有一件事要关注，那就是周二的冠军联赛。现在还没开始。我是看着大明星们在冠军联赛中踢球长大的。能亲自参与其中将是一个梦想。像主帅兰帕德、德罗巴和特里这样的球员都是伟大的传奇人物。他们已经做到了。我想走同样的路。”