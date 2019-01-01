三狮后防还有疑问 基翁：斯通斯有些缺乏信心

前三狮军团中后卫认为哈里·马奎尔身边的一个位置需要填补，而泰隆·明斯也没能说服他。

英格兰的后防对加雷斯·索斯盖特来说仍然是一个两难的选择，马丁·基翁说，曼城的中后卫约翰·斯通“缺乏信心”，阿斯顿维拉的泰隆·明斯作为哈里·马奎尔的搭档也没有什么说服力。

三狮军团轻松晋级2020年欧洲杯，并以最少的麻烦获得了另一项重要赛事的参赛资格。

在上一届世界杯和首届欧洲国家联赛都进入了半决赛后，加雷斯·索斯盖特的球队有望在明年夏天的欧洲杯上取得好成绩。

然而，还有一些问题需要解决，在3月份的两场比赛后就要选出进入决赛的23人阵容。

前英格兰国脚基翁认为最大的问题仍然是后卫线，没有明显的选项可以与曼联8000万英镑(9800万美元)的马奎尔相提并论。

这位阿森纳的传奇人物在4-0战胜科索沃后告诉《每日邮报》，那场比赛再次强调了边后卫的作用，但也强调了中场的需要:“索斯盖特将会在离开科索沃的同时问自己一些问题。”

“谁在后方向与哈里·马奎尔搭档？我会选乔·戈麦斯。索斯盖特喜欢挑选那些经常为俱乐部踢球的球员。戈麦斯并没有像他希望的那样在利物浦首发，但我愿意为他打破这个常规。”

“泰隆·明斯在很短的时间内走了很长的路，在周日晚上遇到了一些棘手的时刻。他撤得很深，并不总是在禁区里处理科索沃的球。”

“约翰·斯通斯似乎也缺乏自信。所以这是索斯盖特要研究的领域。”

“进攻意识强的特伦特·亚历山大-阿诺德并不总是充当右后卫，但这是因为他是最好向前推进的人之一。”

“在一对一的过程中，本·奇尔韦尔的动作非常干净。他以高质量向前推进，而且往往能提供好的传中。”

英格兰也需要在中场做出决定，张伯伦已经恢复了健康。

他与詹姆斯·麦迪森、哈里·温克斯、乔丹·亨德森、梅森·芒特、罗斯·巴克利和德莱·阿里等一起竞争中场核心位置的球员之一。

此外还需要有人来担任控的角色，而德克兰·赖斯还在努力争取这一职位，而目前由拉希姆·斯特林和马库斯·拉什福德占据进攻空位的竞争也很激烈。