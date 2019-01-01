三狮名宿怒喷桑乔：你不懂什么是真正的歧视

这位利物浦传奇人物对这位英格兰边锋的言论表示了反对。

约翰·巴恩斯建议，如果杰登·桑乔因为种族歧视事件而对足球失去了兴趣，那么他应该“放弃足球”。

这位19岁的英格兰边锋表示，如果在最近几周针对博格巴、拉什福德和卢卡库等人的恶毒嘲讽之后，针对足球运动员的种族主义攻击继续下去，他“对这项运动的热爱”将会动摇。

然而，巴恩斯批评了桑乔的言论，坚持认为这位多特蒙德球星应该“走进现实世界”，看看“真正的歧视是什么”。

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巴恩斯在接受talkSPORT采访时表示：“你热爱足球是因为它的比赛，而不是因为某个白痴会在街对面冲你大喊大叫。”

“如果杰登要放弃对足球的热爱，让他放弃足球，让他以一个没有受过教育也不会踢足球的年轻黑人的身份进入现实世界，那么他就会明白成为一个遭受种族歧视的黑人的真实感受。尽管足球运动员们很想谈论这对他们来说有多糟糕，但看看黑人社区里没有受过教育、也没有工作的孩子们的情况吧。如果他认为这（对球员的歧视）很糟糕，让他走进现实世界，看看真正的歧视是什么。”

巴恩斯认为受种族歧视影响的足球运动员应该成为那些遭受同样问题的不幸的人的拥护者。

他认为，来自知名球员的影响力可能会对帮助严重社区内的问题产生持久的影响。

“我们现在又回到了原点，我们正试图改变一些事情，所以让这些黑人足球巨星告诉我们应该做什么，告诉我们这对他们来说有多糟糕。”他补充道：“他们应该做的是用他们的声音来谈论歧视，这真的伤害了城市里的人们，他们的孩子找不到工作或机会。他签了一份不错的新合同，他愿意放弃这份合同是因为他不再热爱足球吗？我不这么认为。我们不要把它夸大了。”

桑乔本赛季在多特蒙德有一个惊人的开局，在他的三场德甲比赛中打入两球并获得三次助攻。

这名少年还被征召进入英格兰国家队，参加即将到来的欧洲杯预选赛对阵保加利亚和科索沃的比赛，他渴望打入第一个国家队进球。