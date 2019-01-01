三思而后行 阿森纳考虑三千万镑多哥中卫

阿森纳已经和赫塔菲就达科南的潜在交易进行了接触，但是3500万欧元的要价仍然是一个棘手的问题。

乌奈·埃梅里正在寻找一名新的中卫，枪手主帅把这作为他夏季转会的首要任务之一。阿森纳也很可能失去科斯切尔尼，这位法国老将收到了回到法甲的邀请。在他的合同只剩下一年的时候，枪手很可能会把他换走，但这意味着他们会寻求引援。

达科南被认为是埃梅里已经确定的人选，尽管枪手不希望触发这名多哥后卫3100万英镑/3500万欧元的违约金。

这位多哥国脚自从2017年从比利时圣特鲁登俱乐部转会到这家位于马德里的俱乐部以来，一直表现出色，他的状态也吸引了巴塞罗那、马德里竞技、瓦伦西亚和塞维利亚等俱乐部的注意。

但是根据《阿斯报》的说法，阿森纳将会抢先签下这名中卫，如果需要的话，他也可以填补右后卫的空缺。

这家西班牙媒体声称阿森纳已经联系了赫塔菲俱乐部，以表明他们的兴趣，并让他们知道关于他们出售意愿的任何进展。

但是赫塔费似乎已经下定决心要为达科南开出全价，埃梅里和阿森纳将会重新考虑把他带到北伦敦的计划。

埃梅里正在为今年夏天的预算削减而努力，因为枪手没能晋级欧冠，而俱乐部可能不得不在他们购买球员之前卖掉球员；因此，周二的报道称，如果今年夏天有一份慷慨的报价，他们可能会让球迷最喜欢的球员离开。

与此同时，据报道阿森纳正在接近他们今夏的第一笔签约，大连一方的卡拉斯科的交易也接近一个积极的结果。