三德子：曼联不卖 格雷泽家族与我们常在

尽管最近有报道说来自中东的兴趣，但红魔还没有准备进行所有权重组。

曼联执行副主席埃德·伍德沃德宣布俱乐部不会出售，格雷泽家族也不会考虑离开老特拉福德。

格雷泽家族在2003年第一次购买了红魔的股份，然后在2005年完全接管了这家俱乐部。

最近有消息称，沙特王储穆罕默德·本·萨尔曼可能有意收购曼联，这引起了球迷的不满，但伍德沃德强调，格雷泽家族仍然对俱乐部忠心耿耿。

“根据我所看到的，他们是长期参与其中的。”伍德沃德在曼联球迷杂志上谈到：“关于报价或要价，我的理解是，我们还没有就俱乐部的价格或类似的事情进行过讨论。我们的每一次谈话都是建立在长期的基础上的。这笔债务是长期的、结构性的，与其他一些足球俱乐部类似。这是一个在一段固定的时间内固定的数额，这导致它是相当便宜的服务。这只是每年不到我们年收入的2%，所以对我们没有任何影响。如果你看看格雷泽家族对商业活动的方式改变，就会发现额外带来了25-30亿英镑的收入。我们在球员身上花了很多钱。我们财力雄厚。我们自给自足。我们不需要担心资金链的问题。关于我们做赞助交易有很多负面消息，但是他们允许我们在转会市场上做一些其他俱乐部难以做到的事情。我们绝对认为我们正在回到赢得奖杯的正确轨道上。”

伍德沃德自己在红魔的位置已经受到了越来越多的批评，但他相信他是带领球队重夺奖杯的合适人选。

“我理解这种审视；这是工作的一部分。我不想成名，也不会和球员们成为队友。但是我们必须尽我们所能去赢得英超联赛冠军。我们只有这样做才能成功。第二名不是成功——我们必须赢得英超联赛。”

曼联在周日被利物浦1-1逼平后目前排名联赛第13位。