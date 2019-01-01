三德子为引援政策辩护：引援工作富有成效

执行副主席相信红魔会回到充满竞争的道路上，因为索尔斯克亚得到了强大的球队的支持。

曼联执行副主席埃德·伍德沃德表示，与近年来相比，曼联的转会战略现在更加“高效且富有成效”，以回击了围绕俱乐部的批评。

红魔在新赛季的开局令人失望，他们在8场比赛后排名英超第12，仅比降级区高2分。

虽然教练索尔斯克亚的压力越来越大，但自从2013年弗格森爵士离开后，伍德沃德和俱乐部的老板们就一直是球迷和媒体批评的对象。

但是伍德沃德反驳了曼联的重心已经从奖杯转向商业成功的说法，他坚持说球队的引援已经有所改善。

他在对员工的讲话中说：“有一种说法是，我们让不踢足球的人来做足球决策，这是对在这家俱乐部踢足球的杰出人士的侮辱。俱乐部足球方面的许多高级职员已经在他们的岗位上工作了10多年。我们的一些球探已经和我们一起工作了超过25年。近年来，我们扩大了引援部门，我们相信，现在引援工作正在以一种高效和富有成效的方式进行。球员的建议和决定是由这个部门和一线队主帅和他的员工做出的，而不是由高级管理层做出的。”

他补充道：“重要的是，商业方面永远不能凌驾于足球方面之上。我们是一个有着141年历史的足球机构，有着悠久的历史、悠久的遗产、悠久的传统，那是成功的传统。那是永远不会改变的。我们需要保护它。”

尽管曼联战绩不佳，伍德沃德还是赞扬了索尔斯克亚自从去年12月取代穆里尼奥后对球队的影响，并支持挪威人使球队再次具有竞争力。

他说：“奥莱也把这一原则重新注入了我们近年来可能缺乏的环境中。他正在打造一支尊重俱乐部历史的球队，在这里球员们努力工作，尊重他们的队友。没有人高于俱乐部。我们在夏天看到的变化造就了一支非常年轻的球队，但这也是一支拥有球员和文化的球队，它为我们提供了一个建立和成长的基础，我们开始了新的旅程。奥莱的愿景与我们足球的三个核心目标完全一致：我们必须赢得奖杯，我们必须踢有进攻性的足球，我们必须给年轻人机会。”

“上个赛季的中段，在奥莱到来之后，感觉与我们想要达到的目标和我们想要达到的目标最为相关。”他说：“我们看到了一支快速、流畅的球队，清楚地体现了主教练想要的风格和理念。”