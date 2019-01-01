三年900万欧元 国安再追热刺登贝莱

据比利时媒体Voetbal24报道，北京中赫国安正在追求热刺的比利时中场登贝莱。北京中赫国安向他提供了一份为期三年的合同，年薪不低于900万欧元。

据比利时媒体Voetbal24报道，北京中赫国安正在追求热刺的比利时中场登贝莱。登贝莱与热刺的合同将于本赛季结束后到期，他在转会市场上很有吸引力，今夏引进他无需花费转会费。登贝莱与意甲俱乐部的转会传闻不断，不过Voetbal24认为他更希望去中国开启一段新的冒险之旅，这位比利时中场似乎希望获得丰厚的薪资。据悉，登贝莱可以在中国获得高额薪水，北京中赫国安向他提供了一份为期三年的合同，年薪不低于900万欧元。

这不是国安第一次追逐登贝莱，早在2018年年初，《太阳报》就曝出国安向热刺，当时国安为他提供了目前合同至少两倍的薪水，但热刺坚决不放人，在那个冬窗，北京国安斥巨资挖来了拉斯帕尔马斯“大腿”比埃拉来与奥古斯托领衔御林军的中场。在世界杯前夕，国安求购登贝莱的消息再一次传出，当时登贝莱自己承认了曾与自己的国家队队友卡拉斯科等讨论来中超踢球的事宜。当时传出国安的转会报价是惊人的6000w欧元。

北京国安目前拥有豪华中场：巴西队长奥古斯托、大腿比埃拉、延边队长池忠国、本赛季状态回暖的双子星张稀哲和朴成，这个中场阵容在中超处在顶尖水平。在外援索里亚诺离队后，北京国安还有一个外援名额可以使用。

登贝莱此前在热刺出场10次，其中首发出战7次，场均贡献1.4次抢断和0.7个拦截。身高185cm的他有着87kg的体重，这也让穆萨-登贝莱的护球能力做到了英超顶尖。但登贝莱更善于进攻，荷兰的球探网是这样形容邓贝莱的：“顶级的球员，技术娴熟的中场发动机，适合打自由人的位置，作为在中场与前锋之间的10号球员时表现尤为出色。他两只脚都可以完成射门，难以阻止。”他热刺中场持球推进和出球的利器，几个赛季均高达90%的传球成功率让他一直是热刺球迷的宠儿。

试想一下如果登贝莱真的加盟御林军：他的到来将彻底激活御林军的中场。他和奥古斯托均为B2B型球员，在国安常用的菱形中场站位中，三位中场外援将在拦截型后腰池忠国的身前。能攻善守的御林军中场将成为攻城拔寨的恐怖武器，前腰比埃拉这赛季表现惊艳，假如有登贝莱一边在防线做护盾，一边在进攻中与比埃拉和奥古斯托配合，比埃拉将彻底被解放。当然，十号位的登贝莱也能客串前锋，这个前场深度也让德国主帅施密特有了更多阵容排布的选择，前锋巴坎布也不用经常一个人面对对方的包夹。当然，最令中超众将胆战心惊的还是登贝莱强悍的身体素质，目测全中超也只有浩克一人能和登贝莱比上一番。