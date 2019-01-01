三年不再过人又如何？C罗被批评激怒也被鼓舞

葡萄牙前锋的性格、状态和身体状况在国际比赛日之前都受到了质疑——但他用两场比赛四球的成绩做出了回应。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多敏锐地意识到，他所激怒的人和他所鼓舞的人一样多。

“我知道有些人拿着来福枪等着我错过一个点球或者输掉一场决定性的比赛。”尤文图斯球星在5月份告诉《共和报》。

就在国际比赛日之前，在意甲对阵AC米兰的比赛中，这位前锋在下半场仅仅10分钟就被替换下场，他当时的暴躁反应无疑让各种攻击从四面八方蜂拥而来。

葡萄牙人在比赛还没结束时就直接走进球员通道去了更衣室，然后离开了安联球场。这引起了意大利天空体育评论员的强烈反对。

法比奥·卡佩罗指出:“当你被替换的时候，你必须展现出一个冠军的样子，而不仅仅是在一切顺利的时候。”

这位前英格兰国家队教练还正确地指出，罗纳尔多本赛季并没有达到最佳状态——萨里和他自己都认为这是由于膝盖受伤造成的。

但是，卡佩罗更深入了一些。

“事实是，罗纳尔多已经三年没有带球过人了，”这位米兰传奇人物说。“我还记得他曾经飞速地从球员身边经过，让他们还处在原地的画面。”

卡佩罗的观点是正确的，但没有抓住要点。

罗纳尔多现在34岁了，他也承认他不再专注于用速度和技术击败他的对手。

他承认:“那些我打球时想着‘现在我要过人了’的时候，我已经没这样的想法了。”

然而，随着年龄的增长，罗纳尔多失去了一些爆发力，但他对成功的渴望并没有受到影响。

正如他的葡萄牙队友马里奥·鲁伊最近在接受采访时说的那样:“罗纳尔多从不厌倦胜利。他总是想要更多，正是这种渴望造就了他。”

对完美的追求本质上定义并消耗了罗纳尔多。

他说:“我把足球视为一项使命：走上赛场，赢得比赛，不断进步。第三个目标很重要。”

这就是他停止过人的原因；他改变游戏规则的原因；这就是为什么他不断地把自己逼到极限。

事实上，CR7除了为都灵带来的商业利益外，尤文图斯也正在经历另一个“罗纳尔多效应”。

“自从他来到俱乐部，全队的身体脂肪比例已经下降了。”边锋道格拉斯·科斯塔告诉媒体。

“你经常看到罗纳尔多赤裸上身，他的身材棒极了。它驱使着每个人进步，我们都想拥有像他一样的身体。”

然而，没有一个球员，即使像罗纳尔多这样训练有素的人，能免于磨损。

“在过去的一个月里，他的膝盖有点问题，他在训练中受了伤，副韧带也受了伤。”

“当他在高强度训练或比赛时，身体会失去平衡，最终导致过度损伤，小腿和大腿肌肉受到了影响。”

“这影响了他的表现，他现在状态不佳。”

也许是因为他的状态和身体状况受到了公开的质疑，所以在葡萄牙对阵立陶宛的比赛还有7分钟的时候才被换下，而在和卢森堡的比赛中踢满了全场。

然而，最终的结果是他带着同样的膝盖不适回到了都灵，而正是这种不适在尤文最近的比赛中一直困扰着他。

因此，他没有被征召参加周六3-1战胜亚特兰大的比赛，罗纳尔多的休息可能会成为本赛季越来越常见的事情，至少在意甲是这样。

原因有两方面。

首先，尤文不需要罗纳尔多保持最佳状态来争夺联赛冠军；他们需要他以100%的状态赢得自1996年以来的首个冠军联赛的冠军。

其次，伊瓜因和迪巴拉，这两名尤文在夏天试图出售的球员，突然之间被证明是非常有效的合作伙伴。

事实上，当阿根廷二人组在周六的贝加莫连进三球时，《米兰体育报》(Gazzetta dello Sport)甚至问道:“谁是C罗？”

这个标题有点开玩笑的意味——没有人会认真的说没有罗纳尔多尤文会更好——但是他们正在展示他们可以在他缺席的情况下应对完好。

这对球员和俱乐部都是一个巨大的利好。

周二晚上，尤文图斯将主场迎战马德里竞技，这场比赛将决定谁将以D组冠军的身份进入欧冠淘汰赛阶段。

当迭戈·西蒙尼的球队在3月份最后一次在都灵的时候，罗纳尔多上演了帽子戏法，带领斑马军团进入了四分之一决赛，这无疑突显了老妇人对他们的明星前锋的完全依赖。

这个赛季已经感觉不同了，伊瓜因、迪巴拉和道格拉斯·科斯塔(当状态良好时)看起来都充满了活力。这将使尤文图斯能够在真正需要罗纳尔多的时候才让他上场。

尽管他喜欢聚光灯，这位前锋应该欢迎更轻松的工作。在一天结束的时候，他的动力并不是参与每一场比赛，而是创造历史和压制批评。他的最终目标是巩固他在历史上最伟大球员的称号。

上周日，罗纳尔多打入了他的第99粒国家队进球，将自己与历史最佳射手阿里·代伊的差距缩小到10个以内。他说:“所有的记录都必须被打破，而我将打破这个记录。”

几乎没有理由怀疑他，因为罗纳尔多是无情的。一旦他看到一个目标，他就不会停止，直到消灭它。

实际上，他是足球界的终结者，一个可怕的进球机器。

然而，罗纳尔多的人性是他盔甲的一部分。他不是一个机器人。他并非不受伤害或侮辱。尽管他相信自己的才华和自我价值，但有时他确实会受到批评。

“我累了，因为似乎每一年我都必须证明自己是非常强大的。这很难，”他承认。

“有时候你会说:‘听好了，让我一个人待着。’”

米兰的换人就是这样一个时刻。他对整个事件处理得很糟糕，理应受到猛烈的抨击。

这也会伤害到他，尤其是对他性格的攻击，但这并不令人意外。

不管他做什么，都会有人批评他。不管对错，有些人永远不会停止对他的攻击。

然而，正如最近这一完全可以避免的事件所突显的那样，他将永远不会停止用进球来回应大家。

至少现在还不会。直到所有可能的记录都属于他为止。因为那些激怒他的批评也激励了他。