三夺欧冠也非最佳 瓜迪奥拉钦点过去十年欧陆最顶级豪门

加泰罗尼亚人希望以三家欧洲最顶级的俱乐部为榜样，为争夺联赛冠军和国内杯赛荣誉而继续努力。

瓜迪奥拉认为，巴萨，拜仁和尤文是过去十年来欧洲最为成功的三家俱乐部，而他正在带领曼城追上这些最顶级豪门的脚步。

英超卫冕冠军在足总杯5-0击败伯恩利之后，仍保持四线作战的节奏。加泰人承认，自己为球队设定了一个特别的目标——尽管皇马连续三个赛季加冕欧冠冠军， 但他相信自己要学习的，是巴萨，拜仁和尤文，因为这三家俱乐部不仅仅在欧战中成绩喜人，在国内联赛及杯赛中也极具统治力。

当被问及本赛季对四线作战有什么期待时，瓜迪奥拉说道：“我已经说过很多次了，我知道你们都是好人，但每一次你们一提这个主题，我们就会从一项赛事中出局，所以我觉得你们是在用这种方式来激怒我。”

“最关键的是，现在已经是1月底了，而我们还留在这些赛事中。不同的豪门之间也存在着巨大的差异。”

“此前我也回答过很多次了，过去十年表现最为出色的球队是哪支？尤文，拜仁，巴萨。他们都是欧洲最佳。为什么呢？因为每个赛季他们都能稳坐国内联赛冠军，每个赛季也都有杯赛冠军入账，每个赛季皆是如此。所以他们是真正的最佳。”

“我们可以效仿他们，而不是接近他们，这太难了。这就是我想要实现的。英超，走到最后，卡拉宝杯再进一次决赛。今天的杯赛，我们战胜了对手完成晋级。接下来我们会准备好（在欧冠中）迎战沙尔克。这将是你进步的绝佳时机。”

“所有优秀的俱乐部都需要向这三家俱乐部学习，也只能向他们三家学习。”

“拜仁，尤文，巴萨之所以堪称最佳，也因为无论之前发生了什么，他们都能够重新启程，这才是最最困难的。夺得一两个冠军，这没有问题，问题在于能够一直夺冠，过去10年，每年11个月，每3天就有一场比赛，这才是最让我佩服的。这也是我的梦想，每场比赛，每项赛事，我们都会尽力去做到这点。而迄今为止，我们已经做到了。”