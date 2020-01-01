三大联赛都有帽子戏法 C罗加入桑切斯纪录

这位34岁的射手在他不断增长的进球纪录中并没有放慢脚步的迹象。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在2020年开始后继续在纪录册上写下自己的名字，他在周一尤文图斯4-0战胜卡利亚里的意甲比赛中上演帽子戏法。

他的帽子戏法意味着他成为继阿莱克西斯·桑切斯之后，本世纪第二个在意甲、西甲和英超都有帽子戏法的球员。

桑切斯在2015年9月在王权球场5-2战胜莱斯特城的比赛中为阿森纳上演帽子戏法，实现了这一壮举，此前他曾为巴塞罗那和乌迪内斯上演帽子戏法。

在安联球场为斑马军团效力之前，C·罗纳尔多已经为曼联和皇家马德里上演了帽子戏法。

这是这位葡萄牙前锋职业生涯中的第36次联赛帽子戏法——自2008年以来，没有任何球员在欧洲五大联赛中有更多帽子戏法。这其中就包括他的劲敌梅西，他以34个帽子戏法位居第二，而苏亚雷斯以16个帽子戏法位居第三。

C·罗纳尔多总共为俱乐部和国家队上演了56次帽子戏法，去年11月葡萄牙对阵立陶宛的比赛中，他第9次为葡萄牙上演帽子戏法，追平了瑞典人斯文·雷德尔创下的国家队帽子戏法最多的纪录。

C·罗纳尔多的首粒进球也意味着他成为了过去18年里第一个在欧洲五大联赛中每年都有进球的球员，这可以追溯到他在2003年11月对阵朴茨茅斯的比赛中为曼联打进的第一球。

目前只有两名现役球员可以完成这一壮举——38岁的皇家贝蒂斯前锋华金和41岁的云达不来梅前锋克劳迪奥·皮萨罗。