三场不胜 神奇芒特没能照亮兰帕德回归之旅

这位传奇中场球员并没有享受他想要的主场回归之旅，切尔西在早期领先之后就状态不在。

对于兰帕德来说，这样的方式回到斯坦福桥并不是他的梦想，这是他作为切尔西主教练的第一场主场比赛，但最终1-1战平莱斯特。

颇有诗意的是，梅森·芒特的在开场不久就率先破门，帮助蓝军取得了一个出色的开局。然而，切尔西在下半场溃不成军——威尔弗雷德·恩迪迪头球扳平比分——最后蓝军艰难地拿到了一分。

马修·哈丁看台和谢德看台已经有一段时间没有在比赛前充满这样的兴奋和乐观了，兰帕德在第一声哨声响起时激动地向观众挥手致意。

在他执教的头两场比赛中失利后，这位主教练需要积分——0-4惨败于曼联，然后在欧洲超级杯上被利物浦以点球击败，给了他更大的压力。

他可能无法要求一个更好的开局了，因为切尔西在开赛15分钟里就横扫了莱斯特城，在芒特果断抢断恩迪迪的脚下球射门后率先取得领先。

芒特是上赛季租借到兰帕德执教的德比郡的球员，41岁的教练和他的教练组毫不怀疑地认为这名球员已经在切尔西做好了上场的准备。

这名20岁的球员将是蓝军本赛季的关键人物，他证明了教练在巴克利之前选择他是正确的，在上半场的另外两次机会里也与进球十分接近。。

“梅森对进球非常渴望，但他非常清楚自己需要成为一名什么样的球员。”兰帕德解释道。

“这将是属于他的一个好赛季。如果他继续这样的表现，那么他将对我们产生巨大的影响。”

随着芒特在球场上把恩迪迪逼入一个窘迫的境地到最后的进球总结了人们对兰帕德足球风格的期望。

这位青训毕业生的进球也凸显了兰帕德和他的教练团队的其他成员，如乔迪·莫里斯和克里斯·琼斯，对年轻人更广泛的信任。

在过去的十年里，科布汉姆训练中心培养出的足球人才比任何其他的英格兰足球学院都多，但是很少有年轻人有机会进入到一线队。

这种情况即将改变，芒特的进球将让许多孩子开始梦想，在新的体制下，他们也能得到一个机会。

事实上，芒特是自1997年以来第一个在斯坦福桥主场首秀进球的英格兰新人。这也是兰帕德时代的第一个英超进球和主场进球。

毫无疑问，在对阵莱斯特的比赛中，这位被赋予定位球职责的新星是切尔西最出色的球员，因为他比他的队友更了解兰帕德的体系。

更广泛地说，切尔西将会沮丧地看到，尽管他们领先，但胜利还是逃脱了他们的掌控。上半场大部分时间他们都占据了主动，但在中场休息后迷失了方向，甚至一度失去了对比赛的控制，对手瓦尔迪和詹姆斯·麦迪森在第67分钟恩迪迪扳平比分后还错失了很多机会。

威廉，塔米·亚伯拉罕和马特奥-科瓦西奇在比赛的最后阶段从替补席上被召唤上传，但是莱斯特城的表现更强，也因为切尔西受到了伊斯坦布尔的周中比赛的影响。

鉴于切尔西上周的表现，一平两负是一次残酷的回归，但兰帕德的年轻球员们需要明白足球一直残酷的。

他们需要在对诺维奇和谢菲尔德联队的两场有优势的比赛前振作起来。等待兰帕德时代的第一场胜利。