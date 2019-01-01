三冠功勋谢林汉姆：马奎尔会是曼联的孔帕尼或亚当斯

谢林汉姆相信曼联需要在夏天引进一位领袖，而英超的对手中已经有一位现成的球员。

曼联被要求重新点燃他们对哈利·马奎尔的兴趣，泰迪·谢林汉姆声称这位莱斯特城后卫可能是他们版本的文森特·孔帕尼或托尼·亚当斯。

长期以来，红魔一直与这位英格兰国脚联系在一起。

据说何塞·穆里尼奥很想在2018年夏天签下马奎尔，但是直到转会窗关闭，曼联都没有增加任何中卫。

索尔斯克亚有望在12个月后解决这些问题，曼联被认为需要“领袖”。

谢林汉姆相信马奎尔将是一个精明的补充，26岁的马奎尔拥有与曼城和阿森纳前队长相似的能力。

前曼联前锋谢林汉姆在接受《镜报》采访时表示：“中卫是他们需要寻找孔帕尼或亚当斯类型球员的一个重要领域。”

“我认为哈利·马奎尔是我的选择。他有很好的领导才能，有一种真正令人平静的影响力。他和费迪南德很像，他控球很冷静，防守也很好。在我看来，这将是一个良好的开端。像哈利这样的顶级球员在这个夏天将有机会在欧洲一些非常大的俱乐部踢球。”

作为曼联俱乐部过去模式的捍卫者，这位1999年三冠王成员希望看到它成为未来的一部分。

“我真的认为他们应该回到英国人的思维模式。在我看来，任何一支优秀的英国球队的核心都来自英国球员。在过去的二三十年里，如果一支英国球队在联赛或欧洲表现出色，总会有一群核心的英国球员参与其中。”

在马奎尔转会传闻不断的时候，他已经尽了最大的努力来平息谣言。

目前，他正在英格兰参加欧洲国家联赛，并谈到了对他未来的种种猜测：“现在我头脑里面没有俱乐部的比赛，我完全专注于即将到来的比赛。”