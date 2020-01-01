万-比萨卡：曼联前景令人兴奋 我将会越来越好

这位英格兰U21的球星相信红魔对年轻人的信任是正确的，并打算在他们的未来中扮演重要的角色。

阿隆·万-比萨卡认为，在索尔斯克亚的带领下，曼联的未来是“令人兴奋的”，22岁的万-比萨卡表态要提高自己的比赛水平，并在红魔的前进道路上扮演主要角色。

老特拉福德目前的教练团队仍在为保持稳定而努力。

然而，长期的展望已经被要求作为一个常规的基础，一个严肃的重建计划正在被红魔接受。

在转会市场上，13次英超冠军得主的态度发生了变化，他们重新开始相信有前途的年轻球员和土生土长的球员。

万-比萨卡相信这个哲学将会很好地为俱乐部服务，索尔斯克亚仍然是带来好时光的合适人选。

这位边后卫在接受《曼联内幕》采访时表示：“这太令人兴奋了。我能看到教练的计划，以及他对队里年轻球员的打算。下一步是保持稳定性。如果我们做得到，那么我们就进入了另一个层次。”

万-比萨卡相信他能将比赛推向更高的高度。

“是的，当然。我很高兴。我认为我已经做得很好了，我认为我只会变得更好。我很高兴。”

“说到比赛，不仅仅是我的表现，还有团队。我喜欢在比赛中与球队建立良好的关系，也喜欢与后防线合作。我们都喜欢彼此，所以这也很有帮助。

“对我来说，我在进攻三区的表现需要改进。来到这个俱乐部，我知道我可以在这里有所提高。我知道来到曼联会让我成为一名更好的球员。”

他补充道：“哈里（马奎尔）和维克托（林德洛夫），他们在场上和场外都帮助了我。”

“在比赛前，要有动力，要干净利落，就像上一场比赛一样，让我们全力以赴，期待下一场比赛。这对我很有帮助。它让你为比赛做好准备。”

“阿克塞尔（图安泽贝）也是——他是一个很好的竞争对手。他22岁，但是他很成熟。他和哈里和维克托很像。他是个很吵闹的人，喜欢说话，喜欢指挥。有这些角色在身边很有帮助。”