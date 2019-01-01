万比萨卡的小目标：场场都要铲几脚

曼联后卫万-比萨卡给自己设定了一个小目标，在他代表曼联出战的每场比赛中都为红魔奉上最多的铲断数据。

这位21岁的青年后卫对自己出色的拦截能力异常骄傲，他总能让对方的前锋无功而返。

也正是看重了他身上的才华和潜力，让曼联甘愿为之花费五千万磅的重金将他从英超对手水晶宫手上购入囊中。

万-比萨卡很快就在球队中站稳了脚跟并且渴望用更加统治级的防守数据来回报主帅索尔斯克亚对自己的厚望，证明自己物有所值。

这位英格兰U21国脚告诉《曼联评述》：“我喜欢铲断，我渴望每场比赛都奉上最多的铲断。这就是我的目标”

“如果一场比赛我没有铲球，那我会不开心的。当然，从另一个角度看，这并不意味着我的表现不好，也许这表明对方已经丧失了信心，放弃了妄图在我面前过人的想法，让我连铲球的机会都没有了。”

“边锋们都讨厌被人铲断，当我还是一个边锋的时候我也讨厌别人铲我！ 如果狭路相逢的时候我被对方一个滑铲放翻了，我会想我再也不会在这个区域游弋了！ 然后我就会变换我的跑动路径以及运球方式。 你明白了吧。”

在加盟球队后，万-比萨卡很快就以季前赛上全力投入的表现为自己赢得了曼联全体上下的交口称赞。

这样的表现也为他赢得了2019-20赛季的英超首发机会。在梦剧场的首秀让这位21岁的年轻人品尝到了改变人生轨迹的滋味并乐在其中。

他补充道：“我就是喜欢踢出我自己的风格，没有一丝胆怯，把我能力所及的东西都展现出来。”

“首秀我有感到紧张吗？根本不会！ 我把它克服了。我知道紧张会带来什么，紧张会让你安静。赛前我在更衣室里等待比赛的开始，就这样一直等着，心里想：‘比赛能赶紧开始吗？’”

“等待时间越久，紧张就越有可能趁虚而入。所以我就想着赶紧早早上场，到了场上触到球就不紧张了。”

“然后我就希望赶紧先铲断一个，因为铲球能让我的信心越来越足。同时球迷的喝彩也鼓舞了我的士气。所以我会希望赶紧再铲断一个，一个接一个。这真的非常提气！”

本周六，曼联将坐镇主场迎战万-比萨卡的老东家水晶宫队。