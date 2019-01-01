万比萨卡无悔位置后撤 赞斯特林英超最强

22岁的年轻后卫已经凭借自己在老特拉福德的出色表现，敲开了三狮军团的打门，而这还要归功于他此前出任边锋的经历。

万-比萨卡去年第一次踏上英超赛场，在水晶宫与热刺的比赛中完成了自己的英超首秀。但仅仅一年之后，他就被曼联相中，花费5000万英镑带回了老特拉福德。而这名英格兰小将也不负众望，很快成为了红魔后防的中坚力量。

实际上在青年队效力期间，万比萨卡的位置主要是边锋。虽然进入成年队后位置开始后撤，但这段经历也帮助他更好地在右边路拦截对方进攻球员。

万比萨卡告诉《每日邮报》：“一切都发生得太快了，之间只用了很短的时间，但我对于能够获得这个位置（后卫）上的机会感到高兴。我不后悔。”

“不过变化对我来说其实不大，当我还是一名进攻球员的时候，我也一直都有防守的观念。”

“我喜欢抢断。当我还打右边锋的时候，对方的左边锋会来冲击我们的右边后防，我也会回防并且完成抢断。那是（防守生涯）真正的开始。”

“因为我之前是打边锋的，有时候我就知道该如何去思考。当你看到边路有空间的时候，你就会去补位。这就是我想要带给球队的。”

在此前2-1战胜同城死敌曼城的比赛中，万比萨卡的稳健防守为胜利提供了保障。但蓝月亮前锋斯特林恐怖的冲击力还是给红魔后卫留下了深刻印象。

他继续说道：“他是英超最强边锋之一，我当时就知道我必须提高自己的比赛能力。”

“那种感觉真的很棒，能够对抗像他这样拥有这种能力的球员。你必须全神贯注，因为他有能力靠前后跑动来扯出空当。”

“他的速度应该比我要快，所以我必须保持绝对专注，并且更努力地进行防守。”

“我职业生涯经历过的最艰难的对抗？是的，但从我在水晶宫（对阵热刺）完成首秀开始，没有一个边锋是好对付的。”

“每场比赛都是一次挑战，你会遇到更出色的球员，他们也会更难对付。”