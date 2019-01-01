万人景仰秒变过街老鼠 伊布雕像鼻子被砍下

在马尔默开始他的职业生涯后，这位前瑞典前锋现在购买了竞争对手哈马比的股份，而他前东家的球迷并不高兴。

兹拉坦·伊布拉希莫维奇在家乡马尔默的雕像遭到破坏，这在他投资斯德哥尔摩俱乐部哈马比之后已经不是第一次发生。

伊布拉希莫维奇的职业生涯始于瑞典豪门马尔默，2001年转会阿贾克斯，之后效力于尤文图斯、国际米兰、巴塞罗那、AC米兰、巴黎圣日耳曼、曼联和洛杉矶银河。

他为瑞典国家队出场116次，攻入62球，是斯堪的纳维亚最著名的运动员之一，马尔默的球迷希望他能在职业生涯结束后以某种身份回到俱乐部。

相反，伊布拉希莫维奇购买了哈马比23.5%的股份。哈马比是一家很有发展前途的俱乐部，上赛季在瑞典超级联赛获得了第三名，仅以净胜球劣势排在马尔默之后，与冠军仅差一分。

伊布拉希莫维奇与哈马比的合作在他前东家的球迷中并不受欢迎。伊布的雕像于10月在马尔默的主场揭幕，自从上个月他宣布入股竞争对手以来，伊布的雕像已经多次遭到破坏。一些破坏者试图破坏他的脚，用油漆盖住它，用马桶座圈装饰它，用烟花轰击它，并点燃它。

更有甚者，种族主义涂鸦被喷到附近的地面上。瑞典警方宣布，他们正在进行调查，发言人吉米·莫丁告诉《Sportbladet》：“我们在现场，有一支巡逻队，我们正在编写报告。我们将看看他们能想出什么办法，但是目前还没有人被逮捕，也没有嫌疑人。”

现在，在最新的破坏行为中，有人砍下了雕像的鼻子。在此之前，有人在伊布位于斯德哥尔摩的家中进行破坏，有人在他的前门上涂了“犹大”这个词。

雕像的艺术家彼得·林德要求人们停止破坏他的作品。他本月早些时候告诉《Sportbladet》：“人们表现得好像他们在打仗，但这不是战争，这是关于足球的。兹拉坦是一个自由的人，这太疯狂了，人们都不尊重他。”

“我希望雕像被修复和重建，让那些做这些的人意识到他们是多么的愚蠢。”