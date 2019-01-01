万万没想到 布冯经纪人：回归尤文完全出乎意料

布冯在巴黎圣日耳曼效力了一个赛季后选择回到意甲冠军，他的经纪人称这是一个无法预料的结局。

吉安路易吉·布冯的经纪人承认，他在尤文图斯令人震惊的回归“完全出乎意料”。

这位41岁的球员在效力17年后，于2018年夏天离开了老妇人。他最初以5200万欧元(合4700万英镑/ 5800万美元)的天价从帕尔马加盟。

上赛季他和法甲冠军巴黎圣日耳曼一起度过，在所有比赛中出场25次，保持9场零失球。

然后他决定回到尤文图斯并签下一份为期一年的合同，但是他的经纪人西尔瓦诺·马蒂纳透露，意大利人回到都灵并不是他们所计划的。

“回到尤文完全出乎意料。”他告诉斑马军团电台(通过football-italia.net)：“我们正在评估其他报价时，尤文图斯打来了电话。当我和他谈起这件事时，无论是从情感上还是对他的家庭来说，这都是一个理想的解决方案。回到尤文，对于一个一直是斑马军团狂热支持者的人来说，这真的是他所能期待的最好的结果。话虽如此，我还是很高兴他来到巴黎圣日耳曼。如果他去年就退役，他就不能回到尤文图斯了。这是在巴黎的愉快经历。”

有传言说布冯的合同中包含了一项条款，保证他下赛季在意甲出场8次，以超过保罗·马尔蒂尼647次的出场记录。

马蒂纳否认了这一说法，他说:“没有任何条款，我们甚至从来没有讨论过，他来到尤文图斯只是为了成为吉吉·布冯。什琴斯尼是一名年轻的门将，他做得很好。吉吉退了一步，完全由球队决定。”

这位2006年世界杯冠军球员的回归很可能会成为什琴斯尼的替补。上赛季布冯的离开让什琴斯尼留下了深刻的印象，斑马军团连续8次夺得意甲冠军。

这名41岁的门将是老妇人今夏获得的三笔自由转会之一，中场球员拉姆塞和拉比奥也在意甲新赛季之前抵达都灵。