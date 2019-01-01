七连胜！红军取得29年来最佳开局

在谢菲联的布拉默巷取得的这场艰难的胜利，意味着利物浦新赛季的前七轮比赛全部取胜。

尽管去年已经加冕了欧冠冠军，但在英超争冠中负于曼城仍然让红军球迷感到受伤。不过值得期待的是，他们已经取得了29年来最好的一个赛季开局。

刚刚结束的与升班马谢菲联的比赛，红军在整个上半场七脚射门中甚至没有一脚命中门框范围的打门。这也是他们自2017年2月对阵赫尔城之后的第一个如此艰难的上半场，当时他们2-0输给了对手。

这也是本赛季红军第一次在上半场没能取得领先的比赛，他们目前收获的17粒进球有12粒都在上半场打进的。

对于希望稳固自己榜首位置的红军来说，结果显然才是最重要的。1-0的小胜也足以令他们继续保住争冠的优势。

根据OptaJoe的数据，赛季前七轮全部取胜的情况在红军队史上只发生过两次。除了这个赛季以外，上一次收获这样的开局还是在1990-91赛季，当时的红军开局八轮全部取胜。值得一提的是，切尔西曾在2005-06赛季豪取开局九连胜，并且最终夺得了英超冠军。

加上布拉默巷的胜利，利物浦目前已经在56个球场赢得过英超比赛，至少比其他球队多出4个，曼联和热刺在这一数据上排名第二，为52个。

下一场比赛，利物浦将前往奥地利，欧冠客场挑战萨尔斯堡。在此前6-2大胜根克之后，克洛普的球队目前排名E组第一。