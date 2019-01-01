七连胜书写曼联新历史！索帅盛赞拉师傅天赋溢出

在周六的英超联赛中，曼联2-1战胜布莱顿，而拉什福德再次大放光彩。

本周六晚的英超比赛中，索尔斯克亚带领曼联在主场2-1击败布莱顿，博格巴拉什福德为主队建功。至此，曼联在各项赛事中已连胜7场，创下了俱乐部的新历史纪录。在此期间，红魔入账19球，同时仅丢 4球。

而索帅本人也在第一时间对这一结果表示了祝贺。在接受BBC体育的采访时他说道：“有时候成功并不那么容易。我认为比赛中的一些时间里我们确实贡献了精彩的表现，不过在下半场开始后我们本来有很多良机能够终结比赛。”

“但足球比赛没有哪一场是可以提前预知结果的，最后20分钟里我们也是手忙脚乱。”

“孩子们确实全力以赴，在对战热刺时就是这样。今天我们丝毫不放弃，这是很伟大的团队精神。比赛不总是完美的，我们的表现可圈可点，这3分的分量很足。”

本场对决中，拉什福德再次成为了比赛的决定性人物，在索帅接管曼联后，他的天赋重回巅峰，索帅本人对此相当乐见其成：“他的进球太漂亮了，完美地锁定了胜局。和他一起共事真的很棒。”

“这是他的第150场比赛，而他的进球数早已经超过一些名宿了，我认为他的前途不可限量。”

“我最热衷的就是和队员们交心，挖掘他们的真实想法。拉什福德能够进球，说明他冷静非常，充满自信，这也是我在见到他第一次时就对他说的。他也错过过一些机会，我告诉他‘没关系，一切都会好的，你只需要把心沉下来一点点。’”

目前，曼联在索帅手下重现绽放了活力，而索帅也表示，以这种方式开启自己重回俱乐部的时光再好不过了。

“今天我们经受住了考验，我觉得队伍还没发挥出最高水平，这也可能是孩子们下一步要面临的挑战。上个月的表现太棒了，这曾经是我们的梦想，现在成真了。说实话，这种感觉并不像回家，我感觉我一直在这里，我也很乐在其中。”