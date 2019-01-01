七年之痒不存在 蒂亚戈父亲：他在拜仁很开心

这名中场已经为俱乐部在一线队出场超过200次，他们正在为连续第八个德甲冠军而努力。

拜仁慕尼黑球员蒂亚戈·阿尔坎塔拉的父亲说，这位中场球员在德甲巨人非常开心。

本赛季是这位28岁的球员在拜仁的第七个赛季了，他度过一段充满荣誉和成功的时期。

考虑到这位中场球员的西班牙血统，以及他在巴塞罗那体系中的成长历程，重返西甲似乎一直是可能的，但是蒂亚戈的父亲马津尼奥告诉《世界体育报》：“他很高兴。这是他的第七个赛季，他还有一年半的时间来完成他的合同。他在一家出色的俱乐部，这让他获得了一份大合同，他对球员和名宿都非常尊重。当我去那里的时候，我意识到这是一件不同寻常的事情。”

当被问及蒂亚戈的未来时，马津尼奥并不确定。

“我不知道会发生什么。”他补充道：“我不知道他是想回到西班牙，还是想去离我们更近的地方。”

蒂亚戈已经为拜仁出场超过200次，他们正在为连续第八个德甲冠军而努力。

周六，10人作战的拜仁在法兰克福1-5惨败后排名第四，落后领头羊门兴格拉德巴赫4分，主帅科瓦奇也因此下课。今年10月，这位28岁的球员告诉拜仁官网，他对德甲冠军非常忠诚，并没有离开的冲动。

他说：“我觉得作为俱乐部的一员，我完全认同球队的想法。一个球员有这样的座右铭：‘我将要踢90分钟，这是我唯一感兴趣的。’我总是说：‘拜仁就像一个大房子，每个人都住在同一个屋檐下。’”

当被问及他是否会在可预见的未来留下来时，蒂亚戈补充道：“双方都必须做出这个决定。我感觉棒极了，我的家人都很高兴。慕尼黑的生活质量好得令人难以置信，为什么不呢？”