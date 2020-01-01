七天三赛不合理 穆里尼奥不满英超赛程安排

周日下午热刺将对阵阿斯顿维拉，周三晚上将对阵莱比锡。

托特纳姆热刺主帅穆里尼奥批评英超联赛安排了本周日对阵阿斯顿维拉的比赛。

热刺将于当地时间周日下午2点前往维拉公园比赛，3天后他们将在欧冠主场迎战德国球队莱比锡。

相比之下，他们的欧冠对手将在周六下午主场迎战不来梅。

其他球队

这位直言不讳的葡萄牙人之前在英超联赛的赛程安排上有过问题，他对自己球队的赛程再次感到失望。

“周五晚上，莱斯特城对阵狼队。”穆里尼奥说：“为什么?”

“他们下周有欧冠比赛吗？没有。没有莱斯特城，没有狼队。狼队在周四有一场欧联杯的比赛。”

“我们是周二参加欧冠比赛的英格兰球队；我们周五不踢，周六不踢，周日踢。我不认为这是正常的。”

“你可以告诉我，这是因为你的比赛被安排在周日12点的电视上，我问你，在本周末英超联赛的其他五场比赛中，周日还有没有其他比赛可以踢？就这么简单。”

“这是我唯一要说的——他们不在乎。他们只是选择了他们想要的，他们没有想过他们可以可以伤害一支英格兰球队。”

“在这种情况下，我们会受伤，因为我们将在周日下午2点比赛，而我们在周六或周五晚上完全可以比赛。”

穆里尼奥将会在热刺与莱比锡的欧冠比赛结束三天后回到斯坦福桥，他的球队将在周六下午迎战切尔西，主教练认为这是一场不负责任的比赛。

“对我们来说，这是非常艰难的一周，当然，我们愿意周日在莱比锡之后与切尔西交手，但周六我们就不行了。”穆里尼奥补充道。

“我们想在周六下午5点踢比赛，但是我们改在12点踢。所以这一周对我们来说真的很艰难——周日维拉，周三莱比锡，周六切尔西。”