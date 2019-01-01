七大豪门在哭泣 药厂主管确认哈弗茨哪也不去

作为德国最具希望的中场妖人，哈弗茨的未来收到了诸多顶级欧洲豪门的关注，不过近日勒沃库森体育主管确认这位小将不会在2019年离开俱乐部。

作为一家德甲传统劲旅，勒沃库森本赛季过得并不如意，19轮联赛过后，他们只拿到了8胜3平8负的战绩，暂列积分榜第9位。

不过悲中有喜的是，药厂的上半赛季也并非毫无收获，2018年德国金童奖得主、19岁的凯·哈弗茨本赛季表现依旧抢眼，在25场比赛中斩获10球5助攻。

此前德国知名报刊《体育图片报》曾指出，这位德国青年才俊吸引了众多豪门的关注，包括阿森纳、巴萨、曼城、利物浦、皇马、拜仁以及巴黎圣日耳曼在内的诸多豪门都派出球探对他进行了考察，而他的转会费可能会达到8000万欧元以上。

近日，勒沃库森体育总监沃勒尔接受了Sport1的采访，哈弗茨的去留自然也就成了备受瞩目的焦点。

“对于哈弗茨这种百年难得一见的天才来说，拥有想去豪门踢球的野心是正常的。不过我可以确认的是，他不会在今夏离队，接下来我们会和他谈谈这些问题。”

尽管自己的偶像是阿森纳巨星厄齐尔，但球场上的哈弗茨却被媒体誉为“小巴拉克”，而从本赛季的表现来看，这位德国天才俨然成为了两位德国中场球员代表的综合体，既拥有巴拉克的身体素质和威胁球门的能力，也能够在比赛中送出厄齐尔一般的精准手术刀传球。

19岁的哈弗茨目前身高188cm，能够胜任中前场多个位置，无论是前腰、前卫、中场还是后腰，都有着不错的发挥。此外，哈弗茨还拥有远超同年龄段的稳重和冷静，在后插上、视野、传控、护球、停球、制空以及脚下功夫等方面，也有着自己的特点。

当然，作为一名身材高大的年轻中场，哈弗茨的速度和力量并不突出，但凭借自己的转身和节奏变化，如今的他已经是球队攻防转换最重要的一环。同时得益于自己的年龄优势，哈弗茨的可塑性也可以说是独步欧洲足坛。

尽管沃勒尔强调球队不会在2019年出售哈弗茨，但想必勒沃库森上下都很清楚球队不可能留得住这位中场新星。和所有德国球员一样，如果哈弗茨离开药厂，那么他最有可能的下一站就是联赛霸主拜仁慕尼黑，不过在正式转会之前，一切都没什么定论。