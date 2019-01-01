七千万身价如今只值三千万 费基尔是怎么了

在转会安菲尔德失败一年之后，这位世界冠军在里昂度过了一个艰难的赛季，他的未来仍然不明朗。

就在一年前，纳比尔·费基尔(Nabil Fekir)还站在世界之巅，帮助法国在2018年俄罗斯世界杯上夺冠。

转会利物浦失败的阴影笼罩着他，但即使在那笔7000万欧元(6200万英镑/ 7800万美元)的交易在最后一刻失败之后，他似乎仍是一名牢牢占据优势的球员，因为全欧洲的顶级俱乐部都在准备出手。

不幸的是，对于这位将于7月18日满26岁的里昂队长来说，这是复杂的一年。

毫无疑问,有一些令人眼花缭乱的高亮之处——譬如一个进球和一个助攻帮助罗纳俱乐部令人震惊的在2018 - 19欧冠小组赛2-1击败了主场作战的曼城,但这是一个充斥着矛盾，镜像出作为一个整体的团队的一届赛事。

他的数据反映了他状态的下降，从2017-18赛季的40次出场，23个进球和8次助攻，到上个赛季的39次出场，12个进球和9次助攻。

在赛季末有一个明显的下滑，在10场没有进球的比赛中结束了这个赛季，使得里昂错过了他们渴望的奖杯，在法国杯的半决赛中痛苦地在主场输给了雷恩。

一系列的小伤小病影响了他的发挥，但是在合同到期后离开俱乐部的前主教练布鲁诺·热内西奥认为，在精神上，球员已经很难从转会红军失败的打击中恢复过来。

“我认为他对赛季初没有转会到利物浦感到非常沮丧，”他说。“他去参加了世界了，他有些伤。”

“他肯定觉得自己不够强大，无法像前一年那样担当起核心角色，成为一名组织者。”

这似乎是利物浦拒绝这名球员的正当理由。由于严重的膝伤，这名球员错过了他职业生涯的整整一年。由于伤病因素，加上他的合同在一年之内就要到期了，球员的身价就不可避免地大幅下降了。

但是对于一个吸引了很多欧洲豪门注意的球员来说，这个夏天他在转会谈判中被边缘化的程度是值得注意的，尤其是考虑到他的价值可能只有几个月前的一半左右。

AC米兰被认为是一个可能的目的地，尽管他们缺少欧洲比赛，从而使得转会圣西罗变得复杂，而中超联赛也在否认之前被讨论过。

与此同时，有报道称阿森纳已经就这名球员与里昂进行了接触，但前提是厄齐尔先得离开，这看起来是不可能的。

然而，热内西奥认为是时候让费基尔重新开始了。

“他在里昂已经走到了尽头，”教练说。“我认为他需要经历一个新的挑战，挑战自己的极限，接受质疑。球员的职业生涯总是需要个人挑战。”

不管费基尔下个赛季在哪里踢球，他的考验将是在一个平庸的赛季后，赢得人们对他的期望来重振他的声誉。

前马赛队、纽卡斯尔队和阿斯顿维拉队的后卫哈比比·贝耶认为，最好是费基尔带领里昂进入一个新时代。

“鉴于他的膝盖状况和利物浦的问题，里昂很难得到6000万欧元(合5400万英镑/ 6800万美元)，”Canal +分析师表示。“但是有了里昂这支球队，最大限度地使用费基尔。当他在状态好的时候，他是一个非凡的球员。”

“在他的正常水平时，费基尔是一名非常优秀的球员，里昂必须留住他，而不是以2000万欧元(合1800万英镑/ 2250万美元)的价格出售他。他是一名欧冠球员，有这样的球员并去依靠他的能力是很重要的。”

里昂已经以4800万欧元(合4100万英镑/ 5400万美元)的价格将费兰•门迪出售给皇家马德里，然后又以6200万欧元(合5600万英镑/ 7000万美元)的价格将恩东贝莱出售给了托特纳姆热刺。

“纳比尔可以离开，但不是在任何条件下，”主席奥拉斯说。“我们不是在一个爱心熊的世界里，我们知道他的合同只剩下一年了，所以如果还有四、五个月的话，价格就不一样了，就像恩东贝莱的情况一样。”

“我们正在与那些不急于达成协议的人进行谈判，因为他们希望好好谈论价格一番。但是我们不需要钱。如果找不到人替代他，我们想留住他。”

虽然里昂只愿意以合适的价格出售球员，但他们当然也希望避免出现这样的情况——球队青训产品将在一年内无缘无故地离开。因此，如果没有积极的转会行动，合同的延期很可能会在未来几周内被提出并进行讨论。

费基尔本应迎来他的巅峰时期，但在关键的季前赛期间，他无法专注于他的足球，相反，他需要考虑自己的长远未来。

这是另一个不受欢迎但需要克服的障碍，他试图恢复自己的最佳水平但却没有很快的解决方案，这是另一个将在整个夏天困扰着这名法甲最有天赋的球员之一的长篇故事。