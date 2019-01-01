丁丁不服新规则：拉波尔特应该把手砍了？

加布里埃尔·热苏斯在英超对阵托特纳姆热刺的比赛中的进球被判无效，但他的队友认为这一判罚站不住脚。

凯文·德布劳内抨击了今夏引入的新手球规则，此前曼城在周六对托特纳姆热刺的比赛中，曼城在最后一分钟的进球被VAR否决。

曼城在整场比赛中占尽优势，并以为他们在伤停补时阶段取得了胜利。加布里埃尔·热苏斯在角球攻势中进球。

但是，在确定拉波尔特手球在先后，这个进球最终被判无效，比赛以2-2结束。在新规则下，在进球前的任何手球都意味着这个球站不住脚，无论是有意还是无意，但如果球也擦过防守队员的手，就不会被判点球。

“他们制定了这个规则，这是新的。”德布劳内告诉《每日电讯报》：“当我看到录像时，拉波尔特不可能把他的手臂拿开。他能做什么?他应该砍掉自己的胳膊，不带着它踢吗?他什么也做不了，因为尼科(奥塔门迪)就在他前面10厘米处，试图头球攻门。你不能在那样的时间和空间里做出反应。所以要弄清楚——双方都有手球。”

瓜迪奥拉表达了他对VAR前后矛盾的愤怒，在创纪录的签约罗德里在上半场被放倒在禁区内。曼城坚持认为这应该是一个点球，但比赛裁判没有再看这一事件。

然而，在这场比赛之后，新的手球规则受到了更密切的关注，贝尔纳多·席尔瓦和德布劳内也有类似的想法。

席尔瓦说:“当你在最后一分钟打进一球却被判无效时，这从来都不是件容易的事，特别是因为上个赛季我们因为类似的情况被淘汰出欧冠，但是规则就是规则，我们必须接受它。球确实击中了他的手，但是拜托，你想把他的胳膊砍下来吗?”