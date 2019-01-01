一针见血 温格分析阿扎尔低迷原因：他太重了

据前阿森纳主帅说，比利时人在西班牙首都的缓慢起步是因为他的身体状况。

温格认为埃登·阿扎尔“太重了”，他的体重问题是他在皇家马德里难以起步的主要原因。

这名比利时前锋以1亿欧元(8800万英镑/ 1.12亿美元)的价格从切尔西加盟西甲豪门，成为齐达内在俱乐部第二次执教的重磅签约。

然而，阿扎尔对他的新球队贡献甚微，迄今为止，他在10场比赛中仅攻入1球。在周三皇家马德里6-0大胜加拉塔萨雷的比赛中，他的风头被上演帽子戏法的18岁队友罗德里戈盖过。

温格认为在第68分钟被换下场的阿扎尔并没有被他在伯纳乌的新环境所吓倒，他难以表现是因为他在季前赛中增加了太多的体重。

“他不是那种（会在皇马被吓倒的）人，但我对他不够了解，无法对他做出评价。”温格以嘉宾的身份告诉拜因体育：“我认为这更多的是生理上的原因。他变得太重了，就像你在报纸上看到的那样。如果你想让一匹马输掉比赛，你可以在一匹500公斤的马身上放2公斤，这就足够了。”

阿扎尔在切尔西的最后一个赛季中贡献了令人难以置信的16球和15次助攻。到目前为止，这名28岁的球员在西班牙的表现令人失望，温格认为他的健康问题让他缺乏自信。

“我觉得我们还没有看到我们在英格兰所知道的阿扎尔。”温格说：“他受伤后身体状况不佳。他不是那个通常做任何事情都令人印象深刻的球员。但在我看来，他没有在切尔西时那么自信了。”