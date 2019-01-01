一败涂地 基翁：阿森纳是一艘正在下沉的船
前阿森纳后卫马丁·基翁认为俱乐部在周六主场战平南安普顿后，在现任教练埃梅里的带领下是一艘正在下沉的船。
枪手本来会在酋长球场尴尬地输给圣徒，直到第96分钟拉卡泽特出现，扳平了比分。
球队目前在英超积分榜上排名第八，与排名第四的切尔西相差8分，基翁觉得任命埃梅里是个错误的决定。
“阿森纳目前的局面是一败涂地。”基翁在他的专栏中写道。
“这个赛季诺维奇的射门次数比埃梅里的球队还多。阿森纳的警钟一直在响。”
“这是一艘正在下沉的船，粉丝们在整个过程中都表达了他们的感受。”
“1996年邓恩引进了温格，在掌舵22年后找到他的继任者是一项艰巨的任务。”
“他们把这份工作给了埃梅里，但现在看来这似乎是个错误的决定。现在，阿森纳的决策者们又面临另一个重大抉择：他们是继续留下埃梅里，还是另寻他人？”
阿森纳在第8分钟被丹尼·因斯打进一球而落后圣徒队，但很快通过拉卡泽特扳平了比分。
詹姆斯·普劳斯在第71分钟时再次给南安普顿带来了领先优势，在伤停补时阶段拉卡泽特再次进球之前，南安普顿的三分似乎手到擒来。
在圣徒队最近状态不佳的情况下，基翁抨击了阿森纳的表现，并暗示埃梅里的球队陷入了危机。
“南安普顿在过去的8场英超比赛中没有赢过一场，而且0-9输给了莱斯特。”基翁说。
“然而，在周六的酋长球场，很难说哪支球队更容易陷入危机。”
“南安普顿看起来比阿森纳更好……哈森许特尔的手下有21次射门，而主队只有12次。”
基翁表示，如果目前的情况继续下去，明星枪手球员将不会续约，并质疑大卫·路易斯的位置。
“如果他们决定继续留在埃梅里的球队，那么主教练自己就要做出重大决定。”他说。
“我警告过阿森纳不要在八月份签下大卫·路易斯，我不知道他现在是否应该离开球队。”
“当然，像奥巴梅杨和拉卡泽特这样的明星球员不会续约，除非情况有所改变。”
阿森纳将可以凭借周四主场的胜利晋级淘汰赛阶段，然后在周日再次踏上客场之旅。