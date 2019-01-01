一败涂地 基翁：阿森纳是一艘正在下沉的船

这名枪手俱乐部的坚定支持者在对阵圣徒队的比赛后对他的前俱乐部进行了严厉的批评。

前阿森纳后卫马丁·基翁认为俱乐部在周六主场战平南安普顿后，在现任教练埃梅里的带领下是一艘正在下沉的船。

枪手本来会在酋长球场尴尬地输给圣徒，直到第96分钟拉卡泽特出现，扳平了比分。

球队目前在英超积分榜上排名第八，与排名第四的切尔西相差8分，基翁觉得任命埃梅里是个错误的决定。

“阿森纳目前的局面是一败涂地。”基翁在他的专栏中写道。

“这个赛季诺维奇的射门次数比埃梅里的球队还多。阿森纳的警钟一直在响。”

“这是一艘正在下沉的船，粉丝们在整个过程中都表达了他们的感受。”

“1996年邓恩引进了温格，在掌舵22年后找到他的继任者是一项艰巨的任务。”

“他们把这份工作给了埃梅里，但现在看来这似乎是个错误的决定。现在，阿森纳的决策者们又面临另一个重大抉择：他们是继续留下埃梅里，还是另寻他人？”

阿森纳在第8分钟被丹尼·因斯打进一球而落后圣徒队，但很快通过拉卡泽特扳平了比分。

詹姆斯·普劳斯在第71分钟时再次给南安普顿带来了领先优势，在伤停补时阶段拉卡泽特再次进球之前，南安普顿的三分似乎手到擒来。

在圣徒队最近状态不佳的情况下，基翁抨击了阿森纳的表现，并暗示埃梅里的球队陷入了危机。

“南安普顿在过去的8场英超比赛中没有赢过一场，而且0-9输给了莱斯特。”基翁说。

“然而，在周六的酋长球场，很难说哪支球队更容易陷入危机。”

“南安普顿看起来比阿森纳更好……哈森许特尔的手下有21次射门，而主队只有12次。”

基翁表示，如果目前的情况继续下去，明星枪手球员将不会续约，并质疑大卫·路易斯的位置。

“如果他们决定继续留在埃梅里的球队，那么主教练自己就要做出重大决定。”他说。

“我警告过阿森纳不要在八月份签下大卫·路易斯，我不知道他现在是否应该离开球队。”

“当然，像奥巴梅杨和拉卡泽特这样的明星球员不会续约，除非情况有所改变。”

阿森纳将可以凭借周四主场的胜利晋级淘汰赛阶段，然后在周日再次踏上客场之旅。