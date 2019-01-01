一言难尽 狼队主将：很难解释马奎尔能卖八千万

这位前锋认为现在转会市场上为球员支付的价格是天文数字。

狼队攻击手迪奥戈·若塔声称，哈利·马奎尔以8000万英镑(9700万美元)的价格转会曼联“难以解释”。

这位后卫在这个月早些时候完成了他期待已久的转会到老特拉福德，为这位英格兰国脚支付的巨额费用使他成为有史以来身价最高的后卫。

周一晚上曼联将前往伍尔弗汉普顿，届时若塔将与马奎尔面对面，他认为俱乐部现在为世界顶级球星支付的价格令人难以置信。

“这(8000万英镑的费用)很难解释。”葡萄牙人在接受FourFourTwo采访时表示：“在我看来，现在的市场是不真实的。但这与我无关，这与俱乐部有关，这是我们生活的时刻。我们只需要考虑这个量。

“我认为马奎尔很有实力，但我了解我们球队的球员，我信任他们。”若塔在即将到来的英超比赛前补充道。

红魔上赛季在与狼队的比赛中表现不佳，三次交锋都未能击败对手。

努诺·埃斯皮里托·桑托的球队甚至在上赛季主场对阵曼联的比赛中取得了两场胜利，两场都有若塔的进球。

尽管狼队在对红魔的比赛中取得了不错的成绩，这位前马竞球员相信客队在周一晚上将会是一个艰巨的挑战。

“这是一个新的赛季。”他说：“索尔斯克亚有更多的时间和他的球员们一起工作——他做出了自己的改变。在转会市场上，他们一直在努力提高他们的队伍，所以我们知道这对我们来说将会非常困难。我们必须明白，我们将面对一支非常强大的球队。”

狼队最终在上个赛季排名第七，并在2019- 2020赛季锁定了欧战资格。

当支持者们毫无疑问地希望他们的球队能够继续前进，挑战前六名的位置时，若塔对狼队未来九个月的目标更加谨慎。

“我认为最终的排名还为时过早。我们获得了第七名，这是真的，但是很难再获得一次。我们有很多球队花的钱都比我们多，他们都在努力争取这个位置。所以我们必须意识到获得第七名并不容易。我们一场一场地比赛，最后我们会看到的。”