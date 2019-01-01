一股清流 罗伯逊：麦克托米奈真的很棒棒

他的同胞认为，这位年轻的红魔中场在球队糟糕的赛季中表现突出。

利物浦后卫安迪·罗伯逊很期待周日与斯科特·麦克托米奈的比赛，他说他的苏格兰队友本赛季在曼联表现得“非常出色”。

这对国家队队友将会在本周末利物浦作客老特拉福德的英超联赛中碰面。

麦克托米奈已经在曼联开启了令人失望的8场联赛，在仅仅赢下其中两场比赛后，曼联排名下降到第12位。

尽管他所在的俱乐部在球场上举步维艰，这位22岁的球员还是被同胞罗伯逊誉为一股清流。

“他整个赛季都表现得很出色，但曼联却饱受批评。我认为他表现得很好。我很期待周日与他的比赛。很明显，我希望能最终获胜。”

当曼联在索尔斯克亚的第一个完整的赛季中苦苦挣扎的时候，死敌利物浦在一个完美的开局后稳居榜首。

然而，在过去的五场客场对阵曼联的比赛中，红军都没有取得胜利，罗伯逊希望能够扭转局面。

“我认为这场比赛的特别之处在于它的历史意义。”他说：“这些年发生了很多精彩的战斗。他们总是有顶级的球队，他们总是为了球场上的一切而竞争。总是这样。当你和他们比赛时，真的是一种不同的气氛。这是我们一直期待的比赛。自从我成为利物浦球员以来，我们在老特拉福德没有取得任何成绩。希望周日能有所改变。”

在索尔斯克亚确认博格巴和德赫亚还没有从伤病中恢复后，曼联将在本场比赛失去他们。然而，安东尼·马夏尔、卢克·肖和阿隆·万-比萨卡有可能重返大名单。

利物浦球星穆罕默德·萨拉赫在上一场英超联赛中被莱斯特城的哈姆扎·乔杜里铲伤，导致一瘸一拐。但是埃及人利用国际比赛日的休息时间从伤病中恢复过来，预计可以参加比赛。