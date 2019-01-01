一笑置之 马内懒得理瓜迪奥拉跳水指责

这位利物浦前锋并不担心这位曼城主帅在周日英超联赛榜首之争之前的言论。

萨迪奥·马内回击了瓜迪奥拉的“假摔”指控，并坚称他不会因为瓜迪奥拉的言论而改变比赛。

瓜迪奥拉在上周末引起了不小的轰动，在他的球队战胜南安普顿后，他在一次采访中主动提到了马内的“特殊才能”。

马内在对阵亨克赛后被问及这一风波，他的回答很有自己的风格——面带微笑。

他笑着对记者说：“我认为他这样做很聪明，能引起裁判的注意，但我会像往常一样踢好我的足球。我没有注意他在说什么，因为这是足球的一部分。这对我没有任何影响。尽管我看到他在评论，听到他说的话，对我来说，我认为这是积极的！”

当被问及这番言论是否代表瓜迪奥拉对周末的比赛很担忧时，马内再次笑了。

“也许吧。我不知道。”这位塞内加尔球星说：“你们比我知道得多。我唯一能肯定的是，我将为球队做好准备，尽我所能，帮助我的球队。”

“如果能得到一个点球，我肯定会再次‘跳水’。如果跳水能够带来点球，那我一定会去要！为什么不呢？但尤尔根（克洛普）说得对。我不跳水。”

应该指出的是，马内的话带有一定程度的讽刺意味。显然，和他的主教练一样，他认为自己假摔的名声是不公平的。

在谈到维拉的黄牌时，他继续说：“肯定有接触。也许那不是点球，但他没有判，他给了我一张黄牌。老实说，我对此没有任何问题。这肯定会发生在足球比赛中，我们看到过很多人，有些人假摔却得到点球，有些人该得到点球却没有得到。这就是足球。你必须面对它。”

“我会像往常一样踢球。这是我想继续做的事情。如果我获得点球，那就是点球。如果没有点球，那就没有点球，但（它将）永远不会有任何问题，也不会改变我踢球的方式，或我做事的方式。”

当然，这周日的赌注可能不会再高了。利物浦的胜利将使他们在积分榜上以9分的优势领先，而曼城的胜利将使瓜迪奥拉的球队重新回到冠军的争夺中。

“这是一场重大比赛。每个人都知道，每个人都很兴奋。我认为这是一场令人兴奋的比赛，我们都很期待。取得一个积极的结果对我们来说非常非常重要，我们将做好准备，从第一秒一直到最后一秒。我们将尽一切可能赢得比赛。我想我可以说在过去的两年里我们踢了各种各样的比赛，所以我不认为这场比赛会让我们紧张。但可以肯定的是，这对我们来说是一种额外的动力，尤其是在主场和他们比赛，并尽一切可能赢得比赛。”

当被问及曼城的威胁时，马内补充道：“说实话，我不喜欢谈论曼城，但我喜欢谈论利物浦以及我们将如何对付他们！这会和上赛季很不一样，因为我们从过去对曼城的比赛中学到了很多。这个赛季我们踢得更好，赢了更多的比赛，所以我等不及要踢这场比赛了。我们将一如既往地比赛，但会付出更多来获得一个积极的结果，说实话，我们期待着它。”