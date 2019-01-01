一笑置之 马内懒得理瓜迪奥拉跳水指责
萨迪奥·马内回击了瓜迪奥拉的“假摔”指控，并坚称他不会因为瓜迪奥拉的言论而改变比赛。
瓜迪奥拉在上周末引起了不小的轰动，在他的球队战胜南安普顿后，他在一次采访中主动提到了马内的“特殊才能”。
马内在对阵亨克赛后被问及这一风波，他的回答很有自己的风格——面带微笑。
他笑着对记者说：“我认为他这样做很聪明，能引起裁判的注意，但我会像往常一样踢好我的足球。我没有注意他在说什么，因为这是足球的一部分。这对我没有任何影响。尽管我看到他在评论，听到他说的话，对我来说，我认为这是积极的！”
当被问及这番言论是否代表瓜迪奥拉对周末的比赛很担忧时，马内再次笑了。
“也许吧。我不知道。”这位塞内加尔球星说：“你们比我知道得多。我唯一能肯定的是，我将为球队做好准备，尽我所能，帮助我的球队。”
“如果能得到一个点球，我肯定会再次‘跳水’。如果跳水能够带来点球，那我一定会去要！为什么不呢？但尤尔根（克洛普）说得对。我不跳水。”
应该指出的是，马内的话带有一定程度的讽刺意味。显然，和他的主教练一样，他认为自己假摔的名声是不公平的。
在谈到维拉的黄牌时，他继续说：“肯定有接触。也许那不是点球，但他没有判，他给了我一张黄牌。老实说，我对此没有任何问题。这肯定会发生在足球比赛中，我们看到过很多人，有些人假摔却得到点球，有些人该得到点球却没有得到。这就是足球。你必须面对它。”
“我会像往常一样踢球。这是我想继续做的事情。如果我获得点球，那就是点球。如果没有点球，那就没有点球，但（它将）永远不会有任何问题，也不会改变我踢球的方式，或我做事的方式。”
当然，这周日的赌注可能不会再高了。利物浦的胜利将使他们在积分榜上以9分的优势领先，而曼城的胜利将使瓜迪奥拉的球队重新回到冠军的争夺中。
“这是一场重大比赛。每个人都知道，每个人都很兴奋。我认为这是一场令人兴奋的比赛，我们都很期待。取得一个积极的结果对我们来说非常非常重要，我们将做好准备，从第一秒一直到最后一秒。我们将尽一切可能赢得比赛。我想我可以说在过去的两年里我们踢了各种各样的比赛，所以我不认为这场比赛会让我们紧张。但可以肯定的是，这对我们来说是一种额外的动力，尤其是在主场和他们比赛，并尽一切可能赢得比赛。”
当被问及曼城的威胁时，马内补充道：“说实话，我不喜欢谈论曼城，但我喜欢谈论利物浦以及我们将如何对付他们！这会和上赛季很不一样，因为我们从过去对曼城的比赛中学到了很多。这个赛季我们踢得更好，赢了更多的比赛，所以我等不及要踢这场比赛了。我们将一如既往地比赛，但会付出更多来获得一个积极的结果，说实话，我们期待着它。”