一笑置之 德里赫特：说要我节食的传闻让我笑了

这名中后卫驳斥了关于他超重的说法，并认为他的表现在本赛季艰难的开局之后有所改善。

尤文图斯后卫马泰斯·德里赫特对主教练毛里齐奥·萨里因为他超重而给他安排低碳水化合物饮食的传言一笑置之。

这位中后卫在夏天从阿贾克斯转会到意甲冠军，在意大利度过了艰难的开始。

在周日与国际米兰的比赛中送出一个点球，这对德里赫特来说是一个低谷，因为他在尤文的季前赛第一次首发就打进了一个乌龙球。

这位20岁的球员意识到，在适应一个新的联赛时，必须迅速吸取教训，但他觉得自己正在重新充满信心地打球，并在踢球的过程中忽略外界的噪音。

德里赫特告诉Nu.nl：“（关于低碳水化合物饮食和需要一对一治疗的文章）真的是一个疯狂的故事。我不再感到惊讶了。有时我觉得我踢得还不错，但显然还是有些不对劲。但这些只是观点。重要的是要知道我擅长什么，什么地方出了问题——我很清楚这一点。每个新球员都应该有时间来适应球队。尤文图斯已经有两名出色的后卫，分别是基耶利尼和博努奇。计划是让我慢慢地进入这个团队，但结果却不同。很明显我已经开始踢球了，但是你马上就陷入了困境。这对我来说是个巨大的挑战。到目前为止我在尤文图斯学到的最重要的一课就是你需要自信。刚开始的时候，我注意到我太在意不要犯错，而这正是你不应该做的。我从来没有那样踢过球，在我最初的几个星期里，我太专注于此。”

“在与马德里竞技的比赛后，我在某种程度上要求自己保持秩序。我想重新找回自信。也许有些事情还是会出错，但至少我确信事情会比以前好。从那以后我就有了上升的趋势。赛后的批评是交易的一部分。不幸的是，这就是后卫的生活。你要在这么细微的好坏之间保持平衡。当然，我不希望送出一个点球，但最终我们赢了（国际米兰），这才是最重要的。”