一男子因涉嫌在曼市德比中种族歧视动作被捕

电视画面显示，一名球迷对曼联的弗雷德和林加德做出种族歧视的动作。

大曼彻斯特地区警方证实，一名男子因涉嫌在周六曼城与曼联的比赛中“种族歧视性质地扰乱公共秩序而被捕”。

曼联在阿提哈德球场2-1取胜的下半场，客队中场弗雷德在准备角球时被人群中扔出的物体击中。

在角旗区附近可以看到许多打火机和塑料瓶，而电视画面似乎显示一名支持者对巴西国脚弗雷德和他的队友林加德做出种族歧视动作。

整场比赛结束后不久，曼城俱乐部发表了一份声明，称他们正在调查此事，并扬言对任何被发现有种族虐待行为的人发出终身禁令。

大曼彻斯特地区警方在一份声明中表示：“社交媒体上发布的一段视频显示，昨天在伊提哈德体育场举行的曼城对曼联的比赛中，一名支持者做出种族歧视动作，随后一名男子被逮捕。”

“2019年12月7日星期六下午6点55分左右，警方接到一份报告，称一名球迷在曼城和曼联德比赛中对球员做出种族歧视的动作并发出种族歧视的声音。”

“一名41岁的男子因涉嫌因种族歧视扰乱公共秩序而被捕，目前仍在接受审讯。”

曼彻斯特市分部负责人克里斯·希尔补充说:“我想感谢公众对这一事件的持续支持。”

“任何形式的种族歧视在足球和我们的社会中都没有立足之地，我希望这次逮捕表明我们非常严肃地对待这件事。”

“我们将继续与曼城和曼联足球俱乐部就此事进行合作，并将调查任何其他方面的问题。”

赛后，弗雷德将足球种族歧视问题归咎于“落后的社会”，他告诉ESPN巴西频道：“我们不能给予他们任何关注，因为这是他们想要的。赛后我和裁判谈了，他们会采取措施的，仅此而已。”

“无论肤色、头发和性别，我们都是一样的。我们来自同一个地方，当一切尘埃落定的时候，我们都会去同一个地方。”

与此同时，前曼联后卫加里·内维尔回应了弗雷德对社会的批评，并表示大部分责任在英国首相鲍里斯·约翰逊身上。