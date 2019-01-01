一球迷涉嫌种族歧视孙兴慜 埃弗顿已展开调查

据报道，韩国国脚在古迪逊公园的比赛中被一名球迷种族歧视。

埃弗顿正在调查托特纳姆热刺热刺的韩国国脚孙兴慜在周日的比赛中受到的种族主义辱骂。

27岁的孙兴慜被主裁判马丁·阿特金森罚下，他在第77分钟铲倒安德烈·戈麦斯，戈麦斯随后与热刺右后卫塞尔日·奥里耶相撞，随后被担架抬出场外，伤势严重，后来证实是右脚踝骨折脱臼。

在意识到戈麦斯伤势的严重性后，奥利耶和孙兴慜都很伤心，孙兴慜含泪离开了球场。此后有报道称，孙兴慜在古迪逊公园被看台中的一名球迷种族歧视。

埃弗顿官方声明如下：“埃弗顿正在调查今天对阵托特纳姆热刺的比赛中一名球迷的种族主义行为。埃弗顿强烈谴责任何形式的种族主义。这样的行为在我们的球场、我们的俱乐部、我们的社区或我们的比赛中都不能存在。”

毛里西奥·波切蒂诺还透露埃弗顿的队长谢默斯·科尔曼曾到热刺的更衣室安慰孙兴慜。

虽然波切蒂诺强调他的最关心的是戈麦斯的健康而不是比赛结果，但他也质疑孙兴慜是否应该因为他在事件中的角色而被罚下。

英超联赛后来证实，孙兴慜被罚下的原因是“他最初的铲球危及了一名球员的安全”。

如果有关古迪逊公园歧视事件的报道被证实属实，那么这将是足球反种族主义斗争中又一个黑暗的日子。

在周日的意甲联赛中，马里奥·巴洛特利在代表布雷西亚对阵维罗纳的比赛中遭到种族主义辱骂，他威胁要离开赛场。

布雷西亚的主帅和老板都否认发生过这样的歧视行为，但随着比赛的视频在社交媒体上流传，巴洛特利称歧视者和否认种族主义歧视的人“不是真正的男人”。